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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13550
Виллем II
1:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
3' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
36' Желтая карточка
Льонч Поль
60' Желтая карточка
Лифтинк Эльмо
73' Желтая карточка
Майсснер Томас
0:1
73' Пенальти
Бергёйс Стивен
76' Желтая карточка
Класи Йорди
81' Желтая карточка
Кристинссон Кристофер Инги
1:1
85' Гол
Фран Соль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 13550 болельщиков
94'
Де Вильена Тонни пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
94'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
94'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
93'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
93'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
93'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
93'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Виллем II
92'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Класи Йорди оказался на газоне.
91'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Маласиа Тирелл делает скидку назад вдоль ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
90'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Класи Йорди
89'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
88'
Фейеноорд контролирует мяч.
88'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
87'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
87'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
87'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
86'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Афдияй Донис сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
85'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
85'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
84'
Класи Йорди из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
83'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
83'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
83'
Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
83'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
81'
Кристинссон Кристофер Инги получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Боттегин Эрик заработал фол
81'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
81'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Ван Бик Свен
81'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Фермеер Кеннет из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Хееркенс Фреек делает длинную передачу вперед
80'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
79'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
79'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
79'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Кристинссон Кристофер Инги
79'
Тактическая замена. Майсснер Томас уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
Фол, нарушение
79'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
Фол, нарушение
78'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Льюис Фернандо оказался на газоне.
77'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
77'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
77'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Класи Йорди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
76'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
75'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
75'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забивает с точки!
Желтая карточка
73'
Майсснер Томас получил желтую карточку от судьи
71'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ! - Майсснер Томас дергает за футболку соперника (это был Ван дер Хейден Ян-Ари) и рефери назначает пенальти!
70'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Почти гол! Боттегин Эрик пробил головой по воротам, но Велленройтер Тимон спас!
Угловой
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
70'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
69'
Фран Соль из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
68'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
68'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
67'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
67'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
67'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
66'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
66'
Как он промахнулся? Лифтинк Эльмо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
66'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
65'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
65'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
65'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
64'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
64'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
64'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Майсснер Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Ван дер Хейден Ян-Ари задерживает мяч рукой
63'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
63'
ШАНС! Бергёйс Стивен вышел один-на-один с голкипером...
63'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
62'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
62'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
62'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
61'
Матч возобновлен
Желтая карточка
61'
Льюис Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
61'
Афдияй Донис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
60'
Судья подбегает и показывает Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отложенную желтую карточку за фол.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Опасность предотвращена - Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
60'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
60'
Виллем II начинает контратаку
60'
О, нет. Из многообещающей позиции Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
59'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
59'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
59'
Льонч Поль из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Фейеноорд контролирует мяч.
58'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
56'
Саддики Дрис задерживает мяч рукой
56'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
56'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
55'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
54'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
54'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
54'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
54'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
54'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
53'
ШАНС! Саддики Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
53'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
53'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Саддики Дрис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
52'
Виллем II контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Виллем II
51'
Бергёйс Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
51'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
51'
Матч возобновлен
50'
Озбилиз Араз получил травму и заменен. Саддики Дрис выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
49'
Озбилиз Араз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Так близко к голу! Боттегин Эрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Велленройтер Тимон!
Угловой
48'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
48'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
48'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
47'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Фейеноорд контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ван Перси Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Фран Соль
44'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
44'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
44'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Виллем II контролирует мяч.
42'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
40'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
Виллем II контролирует мяч.
39'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
36'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает неудачный навес.
34'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
33'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
33'
Фейеноорд контролирует мяч.
32'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
32'
Фран Соль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фермеер Кеннет перевел мяч на угловой.
32'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный кросс...
31'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
31'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
31'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Офсайд
29'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд в офсайде
29'
Маласиа Тирелл делает длинную передачу вперед
28'
Ван дер Хейден Ян-Ари нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
28'
Лифтинк Эльмо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
28'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Льонч Поль наказан за толчок Ван Перси Робин
27'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
25'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает неудачный навес.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Удар от ворот произведет Виллем II
24'
Виллем II контролирует мяч.
24'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
24'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
23'
Отличный пас сделал Ван Перси Робин из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
21'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
19'
Хороший удар издали нанес Бергёйс Стивен, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
19'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
19'
Фейеноорд контролирует мяч.
17'
Виллем II контролирует мяч.
Желтая карточка
16'
Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
15'
Фейеноорд контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Фейеноорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Льонч Поль наказан за толчок Йоргенсен Николай
14'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Виллем II контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
13'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
13'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хорошую попытку сделал Майсснер Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Майсснер Томас из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
12'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
11'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
11'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
11'
Отличный пас сделал Фран Соль из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
9'
Удар от ворот произведет Виллем II
8'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Озбилиз Араз из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
8'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
7'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
7'
Фейеноорд начинает контратаку
6'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
6'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
3'
Маласиа Тирелл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Маласиа Тирелл атаковал сзади соперника. Это Фран Соль заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
3'
Йоргенсен Николай задерживает мяч рукой
3'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Боттегин Эрик делает длинную передачу вперед
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Виллем II контролирует мяч.
1'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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