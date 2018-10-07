Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13550
3' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
36' Желтая карточкаЛьонч Поль
60' Желтая карточкаЛифтинк Эльмо
73' Желтая карточкаМайсснер Томас
0:1
73' ПенальтиБергёйс Стивен
76' Желтая карточкаКласи Йорди
81' Желтая карточкаКристинссон Кристофер Инги
1:1
85' ГолФран Соль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 13550 болельщиков
94'
Де Вильена Тонни пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
94'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
94'
94'
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
93'
93'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
93'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
93'
93'
92'
92'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Класи Йорди оказался на газоне.
91'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Маласиа Тирелл делает скидку назад вдоль ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
90'
90'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Судья сигнализирует, что Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Класи Йорди
89'
89'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
88'
88'
87'
87'
87'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
87'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
87'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Афдияй Донис сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
85'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
85'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
Класи Йорди из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
83'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
83'
83'
Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
81'
Кристинссон Кристофер Инги получил желтую карточку от судьи
81'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Боттегин Эрик заработал фол
81'
81'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Ван Бик Свен
81'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
80'
Фермеер Кеннет из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Хееркенс Фреек делает длинную передачу вперед
80'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
79'
79'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Кристинссон Кристофер Инги
79'
Тактическая замена. Майсснер Томас уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
79'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
78'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Льюис Фернандо оказался на газоне.
77'
77'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Класи Йорди получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
76'
75'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
74'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
73'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забивает с точки!
73'
Майсснер Томас получил желтую карточку от судьи
71'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
71'
ПЕНАЛЬТИ! - Майсснер Томас дергает за футболку соперника (это был Ван дер Хейден Ян-Ари) и рефери назначает пенальти!
70'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Почти гол! Боттегин Эрик пробил головой по воротам, но Велленройтер Тимон спас!
70'
70'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
69'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
68'
68'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
67'
67'
67'
67'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
66'
66'
Как он промахнулся? Лифтинк Эльмо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
66'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
65'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
65'
64'
64'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Майсснер Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Ван дер Хейден Ян-Ари задерживает мяч рукой
63'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
63'
ШАНС! Бергёйс Стивен вышел один-на-один с голкипером...
63'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
62'
62'
62'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
62'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Матч возобновлен
61'
Льюис Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Афдияй Донис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Судья подбегает и показывает Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отложенную желтую карточку за фол.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Опасность предотвращена - Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
60'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
60'
Виллем II начинает контратаку
60'
О, нет. Из многообещающей позиции Боттегин Эрик из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
60'
59'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
59'
59'
Льонч Поль из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
57'
57'
56'
56'
56'
Саддики Дрис задерживает мяч рукой
56'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
56'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
55'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
ШАНС! Саддики Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Саддики Дрис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
52'
52'
51'
Бергёйс Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Озбилиз Араз получил травму и заменен. Саддики Дрис выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Озбилиз Араз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Так близко к голу! Боттегин Эрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Велленройтер Тимон!
48'
48'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
48'
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ван Перси Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
45'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
45'
Судья сигнализирует, что Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Фран Соль
44'
44'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
44'
43'
43'
42'
41'
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
39'
39'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
37'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
36'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
35'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает неудачный навес.
34'
34'
33'
33'
33'
32'
32'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
32'
Фран Соль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фермеер Кеннет перевел мяч на угловой.
32'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный кросс...
31'
31'
31'
31'
30'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд в офсайде
29'
Маласиа Тирелл делает длинную передачу вперед
28'
Ван дер Хейден Ян-Ари нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Лифтинк Эльмо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
28'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Льонч Поль наказан за толчок Ван Перси Робин
27'
27'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
26'
25'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает неудачный навес.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
24'
24'
24'
24'
23'
Отличный пас сделал Ван Перси Робин из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
19'
19'
Хороший удар издали нанес Бергёйс Стивен, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
19'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
19'
17'
16'
Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи
16'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
14'
Льонч Поль наказан за толчок Йоргенсен Николай
14'
13'
13'
13'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
13'
12'
Хорошую попытку сделал Майсснер Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Майсснер Томас из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
12'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
12'
11'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
10'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
8'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
8'
Судья сигнализирует, что Озбилиз Араз из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
8'
7'
7'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
7'
Фейеноорд начинает контратаку
6'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
6'
5'
5'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
4'
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II пробил со штрафного, но очень мимо цели.
3'
Маласиа Тирелл получил желтую карточку от судьи
3'
Судья свистит. Маласиа Тирелл атаковал сзади соперника. Это Фран Соль заработал своей команде штрафной
3'
Йоргенсен Николай задерживает мяч рукой
3'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Боттегин Эрик делает длинную передачу вперед
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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