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Стадион:
Витесс
 
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Хераклес
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Хераклес

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.
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:
Прогнозы на матч Витесс - Хераклес
Витесс
71.2% (37)
Ничья:
13.5% (7)
Хераклес
15.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
40.4% (21)
Витесс:
17.3% (9)
Хераклес:
11.5% (6)
Ничья:
9.6% (5)
Витесс:
9.6% (5)
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