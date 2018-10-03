Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Хераклес

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Стадион: Гелредом
Предыдущие игры
Витесс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.09.2018 Фейеноорд 2:1 Витесс Э
- 26.09.2018 РКАВ Волендам 1:2 Витесс К
- 22.09.2018 Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.09.2018 ПЕК Зволле 0:2 Витесс Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 19.05.2018 Утрехт 1:2 Витесс ЛЕ
- 15.05.2018 Витесс 3:2 Утрехт ЛЕ
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
Хераклес (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 30.09.2018 Хераклес 2:1 Эммен Э
- 25.09.2018 Ден Босх 1:2 Хераклес К
- 21.09.2018 Хераклес 4:0 Де Графсхап Э
- 16.09.2018 Херенвен 3:5 Хераклес Э
- 02.09.2018 Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Э
- 26.08.2018 Виллем II 5:0 Хераклес Э
- 18.08.2018 Хераклес 4:2 АДО Ден Хааг Э
- 11.08.2018 Аякс 1:1 Хераклес Э
- 05.08.2018 Хелмонд Спорт 1:0 Хераклес ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 31.07.2018 Хераклес 5:0 Русенборг-2 ТМК
- 28.07.2018 Хераклес 1:1 Касымпаша ТМК
- 25.07.2018 Хераклес 2:1 Алмере Сити ТМК
- 24.07.2018 Хераклес 5:2 Волендам ТМК
- 21.07.2018 Пройссен Мюнстер 2:2 Хераклес ТМК
- 20.07.2018 Хераклес 1:2 Шпортфройнде Лотте ТМК
- 15.07.2018 Хераклес 3:1 Аякс-2 ТМК
- 14.07.2018 Хераклес 1:0 Эммен ТМК
- 08.07.2018 Меппен 2:0 Хераклес ТМК
- 07.07.2018 Алмелосе Селекти 1:7 Хераклес ТМК
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хераклес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 17.03.2018 Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие
- 15.10.2017 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 05.04.2017 Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие
- 16.04.2016 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 13.12.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 23.09.2015 Хераклес 4:1 Витесс Кубок
- 07.03.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 21.12.2014 Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие
- 21.12.2013 Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие
- 04.08.2013 Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие
- 23.02.2013 Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие
- 22.09.2012 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 16.03.2012 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 17.12.2011 Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
- 26.02.2011 Хераклес 6:1 Витесс Эредивизие
- 20.11.2010 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 23.01.2010 Хераклес 1:2 Витесс Эредивизие
- 24.10.2009 Витесс 0:2 Хераклес Эредивизие
- 03.05.2009 Витесс 1:0 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 3
|21
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|4.
|Хераклес
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 14
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 8
|12
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Эксельсиор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 18
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|12.
|Де Графсхап
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|13.
|Эммен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|14.
|Херенвен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|15 - 18
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Гронинген
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - ХераклесДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Витесс - Хераклес
Витесс
71.2% (37)
Ничья:
13.5% (7)
Хераклес
15.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Витесс:
40.4% (21)
2:0 Витесс:
17.3% (9)
1:2 Хераклес:
11.5% (6)
1:1 Ничья:
9.6% (5)
1:0 Витесс:
9.6% (5)
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