Стадион: ДС Арена Зрители: 1261
3:2
Конец матча
1:0
32' ГолАнтипас Квинси
1:1
35' ГолРюгаард-Йенсен Миккел
2:1
43' ГолАнтипас Квинси
2:2
75' ГолБартолец Карло
79' Желтая карточкаБартолец Карло
3:2
81' ГолКристофферсен Юлиан
82' Желтая карточкаGodsway Donyoh
90' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
ШАНС! Sebastian Groenning нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Отличные скиллы показывает Sebastian Groenning, обводя своих соперников
95'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
93'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
Кристофферсен Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
92'
После штрафного удара,который нанес Vito Hammershoej-Mistrati мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
Ulrik Yttergaard Jenssen получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Mathies Skjellerup
91'
91'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
89'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Йеспер Боге из команды Хобро сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
88'
Рюгаард-Йенсен Миккел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
87'
Andreas Skov Olsen имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
87'
87'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
86'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
86'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
85'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
85'
Andreas Skov Olsen бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
85'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный кросс...
84'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
84'
Хороший удар издали нанес Педерсен Миккель, но отличный сейв сделал Ларсен Николай. Угловой.
83'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
83'
Mathies Skjellerup из команды Хобро делает отличный кросс...
83'
Норшеланн делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Andreas Skovgaard уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
82'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
82'
Рефери не любит споров - именно за это Godsway Donyoh сейчас получил желтую
81'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
81'
ГОООООЛ - Кристофферсен Юлиан Хобро забивает ударом головой
81'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный кросс...
81'
Удар от ворот произведет Норшеланн
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 1261 болельщиков
81'
Какой промах! Sebastian Groenning имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
81'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
80'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
80'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Бартолец Карло получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Бартолец Карло грубо играет против соперника. Пострадал Йеспер Боге
79'
79'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бартолец Карло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
78'
Норшеланн начинает контратаку
78'
77'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
77'
Отличные скиллы показывает Амон Джонатан, обводя своих соперников
77'
77'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
76'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
76'
75'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Бартолец Карло изменил счет на табло!
75'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
75'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Nicklas Strunck не смог попасть в створ ударом издали
73'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
71'
Andreas Skov Olsen пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
70'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
70'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро играет слишком грубо. Дамгаард Миккел оказался на газоне.
70'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный кросс...
69'
68'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
68'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
67'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
66'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Mohammed Kudus уходит с поля и его заменяет Дамгаард Миккел
64'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Mathies Skjellerup
62'
Удар от ворот произведет Норшеланн
62'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
62'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Ulrik Yttergaard Jenssen наказан за толчок Мартин Миккельсен
61'
Удар от ворот произведет Норшеланн
61'
Педерсен Миккель не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
60'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
59'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
59'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
58'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает неудачный навес.
58'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
57'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
55'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Опасность! Антипас Квинси из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Бартолец Карло пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
52'
Норшеланн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
52'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
52'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
52'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Опасность! Амон Джонатан из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
51'
Судья сигнализирует, что Andreas Skovgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
50'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Нельссон Виктор и попал в каркас ворот!
50'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает отличный кросс...
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
50'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Норшеланн начинает контратаку
49'
49'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Godsway Donyoh, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
47'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Норшеланн
46'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тактическая замена. Расмус Педерсен уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
43'
Г О О О О Л - Антипас Квинси забивает!
43'
ШАНС! Антипас Квинси вышел один-на-один с голкипером...
43'
Опасность предотвращена - Антипас Квинси из команды Хобро вступил в отбор удачно
43'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Йеспер Раск навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Mohammed Kudus задерживает мяч рукой
42'
Хобро контролирует мяч.
42'
41'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
40'
Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
40'
Удар от ворот произведет Норшеланн
40'
Педерсен Миккель из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
39'
39'
38'
Godsway Donyoh нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
36'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
35'
Г О О О О Л Рюгаард-Йенсен Миккел закручивает штрафной в сетку! Великолепно
34'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
34'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
34'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Бартолец Карло из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
33'
Отличный командный гол!
32'
Кристофферсен Юлиан сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Антипас Квинси изменил счет на табло!
32'
Антипас Квинси из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
32'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
31'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Норшеланн начинает контратаку
30'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
29'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
28'
Хорошую попытку сделал Кристофферсен Юлиан. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
28'
Удар от ворот произведет Норшеланн
28'
Какой промах! Кристофферсен Юлиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
27'
Удар от ворот произведет Норшеланн
27'
Педерсен Миккель не смог попасть в створ ударом издали
27'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Нельссон Виктор наказан за толчок Кристофферсен Юлиан
25'
25'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Норшеланн начинает контратаку
24'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
24'
Godsway Donyoh пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
24'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
24'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
22'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
22'
Как он промахнулся? Амон Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
ШАНС! Амон Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
22'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
22'
22'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Расмус Педерсен возвращается на поле.
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Педерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Расмус Педерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Мартин Миккельсен из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
Антипас Квинси наказан за толчок Амон Джонатан
17'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Йеспер Боге из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
16'
Отличные скиллы показывает Амон Джонатан, обводя своих соперников
16'
15'
Норшеланн начинает контратаку
14'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Mohammed Kudus наказан за толчок Кристофферсен Юлиан
11'
11'
Антипас Квинси из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
11'
10'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
9'
Бартолец Карло из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
7'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн направляет мяч в штрафную площадку, но Йеспер Раск выбегает и ловит мяч
7'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
6'
Frans Dhia Putros возвращается на поле.
6'
6'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
5'
5'
Йеспер Боге делает длинную передачу вперед
5'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
5'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Педерсен Миккель, обводя своих соперников
5'
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Frans Dhia Putros получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
1'
1'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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