Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва

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Стадион: Самара Арена
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Крылья Советов (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Урожай ФПД
- 02.05.2018 Ротор 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
- 17.04.2016 Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 29.10.2015 Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок
- 27.09.2015 Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.11.2013 Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 29.09.2013 Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.05.2013 Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 28.10.2012 Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 25.09.2011 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.05.2011 Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 20.11.2010 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 31.07.2010 Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 30.08.2009 Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 25.04.2009 Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 27.09.2008 Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 07.05.2008 Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Крылья Советов
17.8% (13)
Ничья:
45.2% (33)
Динамо Москва
37% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (28)
1:2 Динамо Москва:
23.3% (17)
1:0 Крылья Советов:
11% (8)
0:1 Динамо Москва:
6.8% (5)
2:1 Крылья Советов:
5.5% (4)
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