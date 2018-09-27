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Стадион:
Крылья Советов
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Крылья Советов
17.8% (13)
Ничья:
45.2% (33)
Динамо Москва
37% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.4% (28)
Динамо Москва:
23.3% (17)
Крылья Советов:
11% (8)
Динамо Москва:
6.8% (5)
Крылья Советов:
5.5% (4)
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