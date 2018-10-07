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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2033
Хам-Кам
1:3
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
31' Гол
Abubakar Ibrahim Aliyu
36' Желтая карточка
Ruben Alegre Guerro
1:1
44' Гол
Фридьонссон Хольмберт
1:2
60' Гол
Агдестейн Торбьерн
69' Желтая карточка
Гроннер Йонас
71' Красная карточка
Markus Solbakken
1:3
79' Гол
Pape Habib Gueye
90' Желтая карточка
Pape Habib Gueye
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Pape Habib Gueye получил желтую карточку от судьи
83'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Erikson Lima выходит на его замену.
80'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
80'
Хам-Кам делает замену. Ruben Alegre Guerro уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
75'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
71'
УДАЛЕНИЕ! - Markus Solbakken увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
69'
Гроннер Йонас получил желтую карточку от судьи
64'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Ruben Alegre Guerro получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Abubakar Ibrahim Aliyu бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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