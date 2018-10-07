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Стадион: Брискеби Зрители: 2033
1:0
31' ГолAbubakar Ibrahim Aliyu
36' Желтая карточкаRuben Alegre Guerro
1:1
44' ГолФридьонссон Хольмберт
1:2
60' ГолАгдестейн Торбьерн
69' Желтая карточкаГроннер Йонас
71' Красная карточкаMarkus Solbakken
1:3
79' ГолPape Habib Gueye
90' Желтая карточкаPape Habib Gueye
|
31'
1:0
44'
1:1
60'
1:2
69'
71'
79'
1:3
90'
Состав команд
Хам-Кам 4-4-2
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 18 Хоткоп Ксандер Полузащитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Нападающий
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 2 Даль Кристиан Защитник
- 20 Tobias Gran
- 17 Simen Bolkan Nordli
- 19 Sander Eng Strand
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 28 Haavard Breivik
- 14 Pape Habib Gueye
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 30.09.2018 Нутодден 0:1 Хам-Кам ПД
- 23.09.2018 Хам-Кам 2:2 Левангер ПД
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олесунн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|26
|12
|6
|8
|40 - 29
|42
|5.
|Тромсдален
|26
|11
|7
|8
|42 - 40
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|26
|10
|9
|7
|53 - 43
|39
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|4
|11
|53 - 42
|37
|9.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|11.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|33
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|26
|8
|6
|12
|35 - 48
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Pape Habib Gueye получил желтую карточку от судьи
83'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Erikson Lima выходит на его замену.
80'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
80'
Хам-Кам делает замену. Ruben Alegre Guerro уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
75'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
71'
УДАЛЕНИЕ! - Markus Solbakken увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Гроннер Йонас получил желтую карточку от судьи
64'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
36'
Ruben Alegre Guerro получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Abubakar Ibrahim Aliyu бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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