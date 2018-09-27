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Стадион:
Ахмат
 
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Анжи
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Анжи

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.
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Прогнозы на матч Ахмат - Анжи
Ахмат
75.6% (59)
Ничья:
14.1% (11)
Анжи
10.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ахмат:
32.1% (25)
Ахмат:
26.9% (21)
Ахмат:
12.8% (10)
Ничья:
11.5% (9)
Анжи:
5.1% (4)
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