Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Анжи

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Стадион: Ахмат-Арена
Предыдущие игры
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
Анжи (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Анжи: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат Товарищеские матчи. Клубы
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи Премьер-лига
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи Премьер-лига
- 17.10.2016 Анжи 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 02.04.2016 Ахмат 3:2 Анжи Премьер-лига
- 13.09.2015 Анжи 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 04.05.2014 Анжи 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 31.08.2013 Ахмат 1:1 Анжи Премьер-лига
- 12.05.2013 Ахмат 1:0 Анжи Премьер-лига
- 04.11.2012 Анжи 3:1 Ахмат Премьер-лига
- 26.09.2011 Анжи 2:2 Ахмат Премьер-лига
- 20.05.2011 Ахмат 1:0 Анжи Премьер-лига
- 13.11.2010 Ахмат 1:3 Анжи Премьер-лига
- 25.07.2010 Анжи 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 06.08.2008 Анжи 2:3 Ахмат Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - АнжиДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.
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Прогнозы на матч Ахмат - Анжи
Ахмат
75.6% (59)
Ничья:
14.1% (11)
Анжи
10.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ахмат:
32.1% (25)
1:0 Ахмат:
26.9% (21)
2:0 Ахмат:
12.8% (10)
1:1 Ничья:
11.5% (9)
1:2 Анжи:
5.1% (4)
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