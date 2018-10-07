  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 8629
Ольборг
1:3
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
45' Гол
Вильчек Камиль
0:2
48' Гол
Мукхтар Хани
0:3
67' Гол
Кристенсен Лассе
1:3
76' Пенальти
Рисгор Каспер
82' Желтая карточка
Ларссон Юхан
90'+6
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8629 болельщиков
96'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Удар от ворот произведет Брённбю
93'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
93'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Окоре Жорес наказан за толчок соперника
91'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
90'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
89'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
88'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
88'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Уре Микаэль из команды Брённбю играет слишком грубо. Frederik Boersting оказался на газоне.
87'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Херманнссон Хьёртур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Ван Веерт Том имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
85'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
85'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Magnus Christensen
84'
Удар от ворот произведет Брённбю
84'
Oliver Abildgaard не смог попасть в створ ударом издали
84'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Уре Микаэль делает подножку сопернику.
83'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Ларссон Юхан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
81'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
79'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Рисгор Каспер из команды Ольборг забивает с точки!
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ - Швебе Марвин из команды Брённбю привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ван Веерт Том.
76'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
75'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Удар от ворот произведет Брённбю
74'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
74'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
73'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
Офсайд
73'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
71'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
70'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
70'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
69'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Вильчек Камиль сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Кристенсен Лассе изменил счет на табло!
67'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
66'
Ольборг контролирует мяч.
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
63'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
62'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
61'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
61'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
61'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
60'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
60'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
60'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает пас партнеру.
59'
Тактическая замена. Окс Филипп уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
58'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Рисгор Каспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
58'
Ольборг контролирует мяч.
56'
Oliver Abildgaard бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
55'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
55'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
54'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
53'
Опасность предотвращена - Oliver Abildgaard из команды Ольборг вступил в отбор удачно
53'
Брённбю начинает контратаку
52'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
52'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Кайзер Доминик задерживает мяч рукой
50'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
49'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Брённбю начинает контратаку
49'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
48'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
47'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
47'
Брённбю начинает контратаку
46'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГОООООЛ - Вильчек Камиль Брённбю забивает ударом головой
47'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
47'
Андерсен Лукас возвращается на поле.
47'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Андерсен Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
44'
Ольборг контролирует мяч.
44'
Хорошую попытку сделал Кайзер Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
43'
Удар от ворот произведет Ольборг
43'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
42'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Брённбю начинает контратаку
39'
Лаурсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
Угловой
39'
Куск Каспер из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
39'
Тибблинг Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Брённбю
37'
Окс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
36'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает пас партнеру.
36'
Брённбю контролирует мяч.
36'
Rasmus Thellufsen бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
35'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
35'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
После дальнего удара, который нанес Радошевич Йосип мяч отбит вратарем
34'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ольборг начинает контратаку
32'
Херманнссон Хьёртур бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
32'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
31'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
30'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Вильчек Камиль делает подножку сопернику.
29'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
29'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
28'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Frederik Boersting из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Кайзер Доминик пострадал.
25'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
24'
Окоре Жорес мяч отрикошетил от ворот
24'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
23'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
23'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
Офсайд
23'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
22'
Брённбю начинает контратаку
21'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
20'
Лаурсен Николай из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
19'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Брённбю начинает контратаку
18'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
17'
После дальнего удара, который нанес Frederik Boersting мяч отбит вратарем
17'
Отличные скиллы показывает Frederik Boersting, обводя своих соперников
16'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Окс Филипп из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
15'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Шанс! Лаурсен Николай из команды Брённбю пробил головой, но мимо
15'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
15'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Брённбю контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Ольборг
14'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Рисгор Каспер из команды Ольборг тянет соперника за майку.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Как он промахнулся? Андерсен Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Андерсен Лукас, и мяч снова в игре
12'
ШАНС! Андерсен Лукас вышел один-на-один с голкипером...
11'
Удар от ворот произведет Ольборг
11'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Опасность предотвращена - Окс Филипп из команды Ольборг вступил в отбор удачно
10'
Брённбю контролирует мяч.
10'
Лаурсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
9'
Куск Каспер делает подножку сопернику.
9'
Удар от ворот произведет Брённбю
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Педерсен Каспер из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
8'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
7'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
6'
Альманн Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Брённбю начинает контратаку
6'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
5'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Брённбю начинает контратаку
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Лаурсен Николай делает подножку сопернику.
Офсайд
3'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
3'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ольборг контролирует мяч.
2'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
2'
Oliver Abildgaard задерживает мяч рукой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Брённбю начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация