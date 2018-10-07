Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 8629
0:1
45' ГолВильчек Камиль
0:2
48' ГолМукхтар Хани
0:3
67' ГолКристенсен Лассе
1:3
76' ПенальтиРисгор Каспер
82' Желтая карточкаЛарссон Юхан
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8629 болельщиков
96'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Удар от ворот произведет Брённбю
93'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Окоре Жорес наказан за толчок соперника
91'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
90'
90'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
90'
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
89'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Уре Микаэль из команды Брённбю играет слишком грубо. Frederik Boersting оказался на газоне.
87'
87'
Матч возобновлен
86'
Херманнссон Хьёртур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Ван Веерт Том имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
85'
85'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Magnus Christensen
84'
Удар от ворот произведет Брённбю
84'
Oliver Abildgaard не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
Уре Микаэль делает подножку сопернику.
83'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Ларссон Юхан получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
81'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
79'
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
79'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
76'
Г О О О О Л - Рисгор Каспер из команды Ольборг забивает с точки!
76'
ПЕНАЛЬТИ - Швебе Марвин из команды Брённбю привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ван Веерт Том.
76'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
75'
74'
Удар от ворот произведет Брённбю
74'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
74'
73'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
73'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
72'
71'
Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
71'
70'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
70'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Вильчек Камиль сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Кристенсен Лассе изменил счет на табло!
67'
66'
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
64'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
63'
63'
Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
61'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
61'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
60'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
60'
60'
60'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
60'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает пас партнеру.
59'
Тактическая замена. Окс Филипп уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
58'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Рисгор Каспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
58'
56'
Oliver Abildgaard бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
55'
55'
55'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
53'
Опасность предотвращена - Oliver Abildgaard из команды Ольборг вступил в отбор удачно
53'
Брённбю начинает контратаку
52'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
52'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Кайзер Доминик задерживает мяч рукой
50'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
49'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Брённбю начинает контратаку
49'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
48'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
47'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
47'
Брённбю начинает контратаку
46'
46'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
47'
ГОООООЛ - Вильчек Камиль Брённбю забивает ударом головой
47'
47'
Андерсен Лукас возвращается на поле.
47'
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Андерсен Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
44'
44'
Хорошую попытку сделал Кайзер Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
44'
43'
43'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
42'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
42'
42'
42'
41'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Брённбю начинает контратаку
39'
Лаурсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
39'
Куск Каспер из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
39'
Тибблинг Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
37'
Удар от ворот произведет Брённбю
37'
Окс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
36'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает пас партнеру.
36'
Брённбю контролирует мяч.
36'
Rasmus Thellufsen бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
35'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
После дальнего удара, который нанес Радошевич Йосип мяч отбит вратарем
34'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
34'
34'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ольборг начинает контратаку
32'
Херманнссон Хьёртур бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
32'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
31'
30'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
29'
Вильчек Камиль делает подножку сопернику.
29'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
29'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
28'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Frederik Boersting из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Кайзер Доминик пострадал.
25'
24'
24'
Окоре Жорес мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
23'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
23'
23'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
22'
Брённбю начинает контратаку
21'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
20'
Лаурсен Николай из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
20'
20'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
19'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Брённбю начинает контратаку
18'
18'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
После дальнего удара, который нанес Frederik Boersting мяч отбит вратарем
17'
Отличные скиллы показывает Frederik Boersting, обводя своих соперников
16'
16'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Окс Филипп из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
15'
15'
Шанс! Лаурсен Николай из команды Брённбю пробил головой, но мимо
15'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
15'
14'
14'
Брённбю контролирует мяч.
14'
14'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
14'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
13'
Рисгор Каспер из команды Ольборг тянет соперника за майку.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Как он промахнулся? Андерсен Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Андерсен Лукас, и мяч снова в игре
12'
ШАНС! Андерсен Лукас вышел один-на-один с голкипером...
11'
11'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Опасность предотвращена - Окс Филипп из команды Ольборг вступил в отбор удачно
10'
Брённбю контролирует мяч.
10'
Лаурсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Куск Каспер делает подножку сопернику.
9'
Удар от ворот произведет Брённбю
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Педерсен Каспер из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
8'
7'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
7'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
6'
Альманн Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Брённбю начинает контратаку
6'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
5'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Брённбю начинает контратаку
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Лаурсен Николай делает подножку сопернику.
3'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
3'
3'
3'
2'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Oliver Abildgaard задерживает мяч рукой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Брённбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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