Стадион: Телья Паркен Зрители: 14129
4:0
Конец матча
1:0
30' ГолН'Дойе Даме
40' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
2:0
57' ГолСотириу Пиерос
3:0
64' ГолСков Роберт
68' Желтая карточкаEmil Riis Jakobsen
4:0
84' ГолКодро Кенан
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Kasper Enghardt из команды Раннерс играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
93'
92'
92'
Mads Aaquist навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
91'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Опасность предотвращена - Анкерсен Петер из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
90'
Отличные скиллы показывает Emil Riis Jakobsen, обводя своих соперников
89'
Фальк Расмус наказан за толчок Томсен Джонни
88'
Кодро Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
87'
Сков Роберт из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Судья сигнализирует, что Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бьеллан Андреас
86'
Грегуш Ян пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
86'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
84'
Хольсе Карло сделал результативную передачу.
84'
ГОООООЛ - Кодро Кенан Копенгаген забивает ударом головой
84'
Хольсе Карло из команды Копенгаген делает отличный кросс...
84'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
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84'
Багер Йонас наказан за толчок Кодро Кенан
83'
Хольсе Карло наказан за толчок Рёмер Андре
82'
82'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
81'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Багер Йонас наказан за толчок Хольсе Карло
79'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Хольсе Карло из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Карлгрен Патрик
77'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
76'
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
76'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
74'
74'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Хольсе Карло
73'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Сков Роберт должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
73'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
73'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Kasper Enghardt оказался на газоне.
71'
70'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Багер Йонас из команды Раннерс.
69'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Emil Riis Jakobsen получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Emil Riis Jakobsen грубо играет против соперника. Пострадал Бойлесен Николай
68'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
67'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
67'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Отличный гол забил Сков Роберт
64'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген переиграл вратаря дальним ударом!
63'
Бенджамин Стокке нанес удар головой, но Йоронен Йессе спокойно отбил мяч.
63'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный кросс...
62'
Назначен штрафной. Пострадал Марксен Эрик, его свалил Сотириу Пиерос.
62'
61'
Карлгрен Патрик отбил мяч на угловой после удара Сков Роберт из штрафной площади.
61'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
61'
61'
60'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Опасность предотвращена - Поульсен Николай II из команды Раннерс вступил в отбор удачно
60'
Отличные скиллы показывает Н'Дойе Даме, обводя своих соперников
60'
59'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
59'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
57'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Сотириу Пиерос Копенгаген забивает ударом головой
57'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный кросс...
57'
56'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
56'
Матч возобновлен
55'
Йоронен Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Эгхо Марвин из команды Раннерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
54'
54'
Поульсен Николай II из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
54'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
54'
Бенджамин Стокке нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
53'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный кросс...
53'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Kasper Enghardt
52'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
52'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
52'
ШАНС! Эгхо Марвин вышел один-на-один с голкипером...
52'
Томсен Джонни разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Судья свистит. Вавро Денис атаковал сзади соперника. Это Эгхо Марвин заработал своей команде штрафной
50'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
50'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
49'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
49'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
49'
Должен был быть гол! Бенджамин Стокке имел отличный шанс, но Йоронен Йессе не дал голу состоятся!
48'
ШАНС! Бенджамин Стокке вышел один-на-один с голкипером...
48'
Плохо сыграл Вавро Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
47'
Какой промах! Бенджамин Стокке имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный кросс...
46'
46'
Тактическая замена. Конбой Кевин уходит с поля и его заменяет Kasper Enghardt
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Копенгаген контролирует мяч.
42'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
41'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Судья подбегает и показывает Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.
40'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
38'
Назначен штрафной. Пострадал Рёмер Андре, его свалил Н'Дойе Даме.
38'
38'
Шанс! Рёмер Андре из команды Раннерс пробил головой, но мимо
38'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
37'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой слева.
37'
Йоронен Йессе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Бойлесен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
35'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Анкерсен Петер
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
34'
34'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
33'
32'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
32'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
30'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Н'Дойе Даме Копенгаген забивает ударом головой
30'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
30'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Как он промахнулся? Сотириу Пиерос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
29'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
28'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
28'
28'
27'
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Фальк Расмус наказан за толчок Каллесеэ Миккель
25'
Раннерс контролирует мяч.
24'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
24'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
23'
23'
Опасность предотвращена - Конбой Кевин из команды Раннерс вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
22'
Лобжанидзе Саба пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
22'
22'
Зека Родригес из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Фальк Расмус это был.
22'
Томсен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
21'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
21'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
19'
Лобжанидзе Саба нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
17'
17'
Каллесеэ Миккель не смог попасть в створ ударом издали
17'
Конбой Кевин пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген играет слишком грубо. Эгхо Марвин оказался на газоне.
15'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
14'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
14'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
13'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
13'
13'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Сотириу Пиерос, обводя своих соперников
12'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
12'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
12'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
9'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
7'
Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
7'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
6'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
5'
Бьеллан Андреас задерживает мяч рукой
5'
4'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
4'
3'
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
3'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает неудачный навес.
2'
Опасность! Рёмер Андре из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Вавро Денис из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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