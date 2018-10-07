Стадион: МСХ Арена Зрители: 5032
3:0
Конец матча
23' Желтая карточкаПоульсен Якоб
1:0
29' ГолОнуачу Пол
2:0
42' Гол в свои воротаSoeren Henriksen
62' Желтая карточкаВольгемут Миккель
64' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
67' Желтая карточкаJon Thorsteinsson
3:0
90' ГолХассан Рилван
Второй тайм
94'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
92'
Отличный командный гол!
92'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Хассан Рилван из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Хассан Рилван
91'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Хенде Марк-Даль мяч отрикошетил от ворот
88'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
88'
87'
87'
Онуачу Пол делает подножку сопернику.
86'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
86'
Фу! Evander Ferreira из команды Митьюлланд очень опасно играет против соперника.
86'
86'
85'
85'
Mayron George из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
84'
84'
Онуачу Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
83'
Evander Ferreira нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Митьюлланд начинает контратаку
83'
Evander Ferreira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
81'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
81'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
80'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
79'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Brandao
79'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
79'
78'
78'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд тянет соперника за майку.
77'
76'
76'
76'
76'
Спарв Тим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
75'
75'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Выглядело как неплохой момент. Мабиль Авер из команды Митьюлланд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
74'
После дальнего удара, который нанес Emmanuel Ogude мяч отбит вратарем
74'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
73'
Андерссон Йоэль наказан за толчок Вольгемут Миккель
73'
72'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Jon Thorsteinsson нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
71'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Mayron George
71'
70'
После дальнего удара, который нанес Jon Thorsteinsson мяч отбит вратарем
70'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
68'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
68'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
68'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Jon Thorsteinsson получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 5032 болельщиков
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
65'
65'
Онуачу Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
63'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
62'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
62'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Moses Opondo уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
62'
Вольгемут Миккель получил желтую карточку от судьи
61'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
61'
Онуачу Пол бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
60'
60'
60'
59'
59'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд тянет соперника за майку.
59'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
58'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Nicolai Floe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Jon Thorsteinsson наказан за толчок соперника
54'
54'
53'
Андерссон Йоэль не смог попасть в створ ударом издали
53'
Вольгемут Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
51'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
50'
50'
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
49'
Emmanuel Ogude наказан за толчок соперника
48'
47'
47'
ШАНС! Поульсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Онуачу Пол из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Jon Thorsteinsson делает подножку сопернику.
46'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Ogude. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Moses Opondo из команды Вендсиссель увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
44'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
44'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
43'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель в офсайде
43'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
42'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Soeren Henriksen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
42'
41'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
40'
40'
Seyi Adekoya получил травму и заменен. Emmanuel Ogude выходит на поле.
40'
Опасность предотвращена - Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Seyi Adekoya получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Seyi Adekoya на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
36'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
35'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
35'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
35'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Andreas Kaltoft наказан за толчок Хенде Марк-Даль
33'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
31'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
30'
29'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
29'
ГОООООЛ - Онуачу Пол Митьюлланд забивает ударом головой
29'
27'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
27'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
27'
Seyi Adekoya имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
27'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
26'
Seyi Adekoya наказан за толчок Шольц Александр
26'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
Хорошую попытку сделал Онуачу Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
23'
Поульсен Якоб получил желтую карточку от судьи
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Moses Opondo оказался на газоне.
23'
23'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
23'
Викхейм Густав имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
23'
22'
21'
21'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Спарв Тим наказан за толчок соперника
20'
20'
20'
19'
18'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
18'
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
16'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
15'
15'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
14'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
12'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
12'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
10'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
10'
10'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
10'
10'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
10'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
9'
9'
Опасность предотвращена - Николаесен Расмус из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
8'
Moses Opondo из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
8'
7'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Вендсиссель начинает контратаку
7'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
3'
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
3'
Спарв Тим возвращается на поле.
2'
Матч возобновлен
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Спарв Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Спарв Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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