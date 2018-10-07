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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5032
Митьюлланд
3:0
Конец матча
Вендсиссель
0'
23' Желтая карточка
Поульсен Якоб
1:0
29' Гол
Онуачу Пол
2:0
42' Гол в свои ворота
Soeren Henriksen
62' Желтая карточка
Вольгемут Миккель
64' Желтая карточка
Николаесен Расмус
67' Желтая карточка
Jon Thorsteinsson
3:0
90' Гол
Хассан Рилван
90'+4
Второй тайм
94'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
93'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Отличный командный гол!
92'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Хассан Рилван из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Хассан Рилван
91'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
89'
Хенде Марк-Даль мяч отрикошетил от ворот
88'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
88'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Онуачу Пол делает подножку сопернику.
86'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
86'
Фу! Evander Ferreira из команды Митьюлланд очень опасно играет против соперника.
86'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
85'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Mayron George из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
Митьюлланд контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
84'
Онуачу Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
83'
Evander Ferreira нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Митьюлланд начинает контратаку
83'
Evander Ferreira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
82'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
81'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
81'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
80'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
80'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
79'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Brandao
Офсайд
79'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
78'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд тянет соперника за майку.
77'
Митьюлланд контролирует мяч.
76'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
76'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
76'
Спарв Тим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
75'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Выглядело как неплохой момент. Мабиль Авер из команды Митьюлланд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
74'
После дальнего удара, который нанес Emmanuel Ogude мяч отбит вратарем
74'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
73'
Митьюлланд контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Jon Thorsteinsson нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
71'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Mayron George
71'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
После дальнего удара, который нанес Jon Thorsteinsson мяч отбит вратарем
70'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
68'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
68'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
68'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
68'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Желтая карточка
67'
Jon Thorsteinsson получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 5032 болельщиков
66'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
65'
Онуачу Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
Офсайд
63'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
Офсайд
62'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
62'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Moses Opondo уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
Желтая карточка
62'
Вольгемут Миккель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
61'
Онуачу Пол бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
60'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
60'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд тянет соперника за майку.
59'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
58'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
57'
Nicolai Floe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Jon Thorsteinsson наказан за толчок соперника
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
53'
Андерссон Йоэль не смог попасть в створ ударом издали
53'
Вольгемут Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
53'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
52'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
51'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
51'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
50'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
49'
Emmanuel Ogude наказан за толчок соперника
48'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
47'
ШАНС! Поульсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Онуачу Пол из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Jon Thorsteinsson делает подножку сопернику.
46'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Ogude. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Moses Opondo из команды Вендсиссель увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
44'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
44'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
44'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Офсайд
43'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель в офсайде
43'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
42'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Soeren Henriksen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
42'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
40'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Seyi Adekoya получил травму и заменен. Emmanuel Ogude выходит на поле.
40'
Опасность предотвращена - Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Seyi Adekoya получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Seyi Adekoya на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
36'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
35'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
35'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Andreas Kaltoft наказан за толчок Хенде Марк-Даль
33'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Митьюлланд контролирует мяч.
29'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГОООООЛ - Онуачу Пол Митьюлланд забивает ударом головой
29'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
27'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
27'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
27'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
27'
Seyi Adekoya имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
27'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
26'
Seyi Adekoya наказан за толчок Шольц Александр
26'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
26'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
26'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
Хорошую попытку сделал Онуачу Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Желтая карточка
23'
Поульсен Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Moses Opondo оказался на газоне.
23'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
23'
Викхейм Густав имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
22'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
20'
Спарв Тим наказан за толчок соперника
20'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Митьюлланд контролирует мяч.
Офсайд
18'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
16'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
15'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
14'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
12'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
12'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
11'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
10'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
10'
Митьюлланд контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
10'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
9'
Митьюлланд контролирует мяч.
9'
Опасность предотвращена - Николаесен Расмус из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
8'
Moses Opondo из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
8'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Вендсиссель начинает контратаку
7'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
4'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
3'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
3'
Спарв Тим возвращается на поле.
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Спарв Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Спарв Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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