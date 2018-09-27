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Енисей
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Спартак Москва
Енисей
3.5% (3)
Ничья:
10.6% (9)
Спартак Москва
85.9% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
36.5% (31)
Спартак Москва:
24.7% (21)
Спартак Москва:
21.2% (18)
Ничья:
8.2% (7)
Енисей:
2.4% (2)
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