Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Спартак Москва

Стадион: Центральный (Красноярск)
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.
Новости матча
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Каррера может уволить Аленичева — 19:30
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Прогнозы на матч Енисей - Спартак Москва
Енисей
3.5% (3)
Ничья:
10.6% (9)
Спартак Москва
85.9% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
36.5% (31)
0:1 Спартак Москва:
24.7% (21)
0:2 Спартак Москва:
21.2% (18)
1:1 Ничья:
8.2% (7)
1:0 Енисей:
2.4% (2)
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