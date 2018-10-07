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Стадион:
Хеккен
1:1
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
46' Гол
Галль Ромен
1:1
70' Гол
Еремеефф Александер
85' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
85' Желтая карточка
Брорссон Франц
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Александер Фалцетас получил желтую карточку от судьи
78'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
69'
Мальме делает замену. Галль Ромен уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
60'
Мальме делает замену. Инносент Бонке уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Галль Ромен бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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