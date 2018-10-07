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Стадион: Бравида Арена
0:1
46' ГолГалль Ромен
1:1
70' ГолЕремеефф Александер
85' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
85' Желтая карточкаБрорссон Франц
|
46'
0:1
70'
1:1
85'
Состав команд
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- 18 Kevin Yakob
- Главный тренер: Andreas Alm
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 40 Андерссон Хуго Защитник
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Мальмё: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 20.05.2018 Мальмё 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 01.10.2016 Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан
- 05.05.2016 Мальмё 2:2 Хеккен Кубок
- 01.05.2016 Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан
- 22.08.2015 Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 21.05.2015 Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 13.09.2014 Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан
- 04.05.2014 Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 06.10.2013 Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 27.06.2013 Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 05.08.2012 Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 07.04.2012 Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан
- 13.10.2011 Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2011 Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 26.03.2011 Мальмё 1:2 Хеккен Товарищеские матчи. Сборные
- 27.10.2010 Хеккен 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 14.04.2010 Мальмё 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 17.08.2009 Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен
Мальмё
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|48 - 28
|50
|3.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|25
|13
|6
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|25
|9
|7
|9
|30 - 28
|34
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
85'
Александер Фалцетас получил желтую карточку от судьи
78'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
69'
Мальме делает замену. Галль Ромен уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
60'
Мальме делает замену. Инносент Бонке уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Галль Ромен бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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