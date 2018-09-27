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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 03.07.2018 Осиек 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 29.06.2018 Аустрия Клагенфурт 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 13.05.2018 Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.05.2018 Локомотив Москва 1:0 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 16.04.2016 Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 26.09.2015 ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 10.05.2015 Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.09.2014 ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 15.05.2014 ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 28.07.2013 Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.05.2013 Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 26.02.2013 ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи. Сборные
- 04.11.2012 ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 02.05.2012 Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 24.03.2012 ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 06.11.2011 Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.06.2011 ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 12.09.2010 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.04.2010 ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив МоскваДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
ЦСКА Москва
57.3% (43)
Ничья:
32% (24)
Локомотив Москва
10.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
30.7% (23)
1:1 Ничья:
24% (18)
1:0 ЦСКА Москва:
14.7% (11)
2:2 Ничья:
5.3% (4)
3:1 ЦСКА Москва:
4% (3)
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