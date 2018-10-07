- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стрёммен
1:0
23' ГолSindre M. Hansen
53' Желтая карточкаOtar Javashvili
2:0
56' ГолMoses Ebiye
73' Желтая карточкаMathias Blaarud
75' Желтая карточкаДайер Мозес
90' Желтая карточкаSindre M. Hansen
|
23'
1:0
46'
53'
56'
2:0
73'
75'
90'
Состав команд
18
Charles
Ezeh
11
Ulrich
Ness
20
Moses
Ebiye
30
Фей
Рензе
97
Дайер
Мозес
Стрёммен 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Simon Thomas I Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 8 Mathias Blaarud Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 3 Victor Grodaas Защитник
- 18 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 11 Ulrich Ness Полузащитник
- 14 Sindre M. Hansen Полузащитник
- 20 Moses Ebiye Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Нападающий
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 30 Фей Рензе Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 12 Otar Javashvili Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 10 Lorent Callaku Нападающий
- 97 Дайер Мозес Нападающий
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Runar Hove Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 99 Stefan Aase Нападающий
- 21 Torje Naustdal
- 44 Lars Kvarekvaal
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 30.09.2018 Левангер 1:4 Стрёммен ПД
- 23.09.2018 Ерв 1:0 Стрёммен ПД
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
Флурё (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Нест-Сотра 0:1 Флурё ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер-Киса ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|26
|12
|6
|8
|40 - 29
|42
|5.
|Тромсдален
|26
|11
|7
|8
|42 - 40
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|26
|10
|9
|7
|53 - 43
|39
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|4
|11
|53 - 42
|37
|9.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|11.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|33
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|26
|8
|6
|12
|35 - 48
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Sindre Mauritz-Hansen получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Строммен делает замену. Moses Ebiye уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
82'
Флоро делает замену. Andre Reksten уходит с поля, а Simen Reksten Solheim выходит на его замену.
77'
Флоро делает замену. Peter Aase уходит с поля, а Torje Naustdal выходит на его замену.
75'
Дайер Мозес получил желтую карточку от судьи
73'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
61'
Строммен делает замену. Ulrich Ness уходит с поля, а Oeystein Vestvatn выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Moses Ebiye бьет в цель!
53'
Otar Javashvili получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Флоро делает замену. Luc Jeggo уходит с поля, а Stefan Aase выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация