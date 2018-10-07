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  5. Первый дивизион
Стадион:
Стрёммен
2:0
Конец матча
Флурё
0'
1:0
23' Гол
Sindre M. Hansen
53' Желтая карточка
Otar Javashvili
2:0
56' Гол
Moses Ebiye
73' Желтая карточка
Mathias Blaarud
75' Желтая карточка
Дайер Мозес
90' Желтая карточка
Sindre M. Hansen
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Sindre Mauritz-Hansen получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Строммен делает замену. Moses Ebiye уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
82'
Флоро делает замену. Andre Reksten уходит с поля, а Simen Reksten Solheim выходит на его замену.
77'
Флоро делает замену. Peter Aase уходит с поля, а Torje Naustdal выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Дайер Мозес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
61'
Строммен делает замену. Ulrich Ness уходит с поля, а Oeystein Vestvatn выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Moses Ebiye бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Otar Javashvili получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Флоро делает замену. Luc Jeggo уходит с поля, а Stefan Aase выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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