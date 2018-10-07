Стадион: Casa Arena Horsens
0:1
16' ГолТигадауини Аднане
Первый тайм
46'
Soeren Reese делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
44'
44'
Матиас Нильсен возвращается на поле.
43'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Нильсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Матиас Нильсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
41'
Adrian Petre из команды Эсбьерг в офсайде
41'
Кауко Йони из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
40'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
39'
38'
38'
37'
Остин Родольф не смог попасть в створ ударом издали
37'
37'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
36'
36'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Кристенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Матиас, обводя своих соперников
35'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
35'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Судья сигнализирует, что Kasper Junker из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
34'
Так близко к голу! Kasper Junker имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Jeppe Hoejbjerg!
34'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный кросс...
34'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
33'
Хорсенс начинает контратаку
33'
Парунашвили Лаша нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
31'
31'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
30'
Как он промахнулся? Adrian Petre имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
ШАНС! Adrian Petre вышел один-на-один с голкипером...
30'
Лауридсен Йеспер разрезает оборону соперника отличным пасом
29'
Наттестад Рагнар возвращается на поле.
28'
28'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
27'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Плохо сыграл Матиас Нильсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
27'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
27'
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Наттестад Рагнар получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Матч возобновлен
25'
Наттестад Рагнар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
24'
23'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Kasper Junker из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
23'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
23'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
22'
Adrian Petre предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
22'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Kasper Junker из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
21'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
21'
Adrian Petre предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
19'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
19'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг забрасывает мяч в штрафную.
18'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Парунашвили Лаша
17'
Голкипер мог бы сыграть и получше
16'
Лауридсен Йеспер сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг переиграл вратаря дальним ударом!
16'
15'
Парунашвили Лаша нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Эсбьерг начинает контратаку
15'
Бринч Йеппе наказан за толчок Sammy Skytte
14'
Отличный пас сделал Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Матиас Нильсен из команды Хорсенс.
13'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
Sammy Skytte из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Парунашвили Лаша нанес удар издали, а Делач Матей отбил его обратно в игру!
9'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
9'
Adrian Petre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Adrian Petre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
5'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
5'
4'
Adrian Petre из команды Эсбьерг в офсайде
4'
Опасность! Кауко Йони из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Хорсенс начинает контратаку
3'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
2'
Кауко Йони наказан за толчок Наттестад Рагнар
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ламб Микаэл наказан за толчок Бринч Йеппе
1'
Хорсенс начинает с центра поля
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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