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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Оденсе
1:2
Второй тайм: 58'
Орхус
0'
0:1
13' Гол
Анкерсен Якоб
0:2
22' Гол
Сана Тобиас
1:2
37' Гол
Лаурсен Якоб-Баррет
43' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
58'
Второй тайм
57'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
Фол, нарушение
57'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Александр Людвиг оказался на газоне.
57'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
57'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Оденсе контролирует мяч.
Офсайд
55'
Julius Eskesen из команды Оденсе в офсайде
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Орхус
53'
Лаурсен Райан из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
52'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
52'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Julius Eskesen из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
51'
Оденсе начинает контратаку
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Гира Адама
Фол, нарушение
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
48'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
47'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
47'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
47'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
46'
Орхус контролирует мяч.
46'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Удар от ворот произведет Оденсе
45'
ШАНС! Миканович Дино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
45'
Орхус начинает контратаку
45'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Александр Людвиг делает длинную передачу вперед
44'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
43'
Йулсгор Йеспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
42'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Орхус
41'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Julius Eskesen
39'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Орхус
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Описание гола
37'
ГОООООЛ - Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
37'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
37'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
36'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
35'
Орхус начинает контратаку
35'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
35'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Оденсе контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Отличный пас сделал Лаурсен Райан из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
33'
Орхус контролирует мяч.
32'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Орхус
31'
Отличный пас сделал Джанус Драчманн из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Уалли Оскар не дал случится голу! Андерс К. Якобсен должен был забивать, но Уалли Оскар сделал отличный сейв
31'
Оденсе контролирует мяч.
30'
Оденсе начинает контратаку
29'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
29'
Орхус контролирует мяч.
28'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Орхус
27'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
Нильсен Каспер из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
25'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
24'
Jens Stage из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
23'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
22'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Сана Тобиас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
22'
Опасность! Амини Мустафа из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Орхус контролирует мяч.
Офсайд
22'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
21'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Julius Eskesen делает длинную передачу вперед
20'
Оденсе контролирует мяч.
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Анкерсен Якоб из команды Орхус.
18'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
15'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
14'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
13'
Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
13'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Орхус контролирует мяч.
12'
Julius Eskesen делает длинную передачу вперед
12'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Орхус имеет хороший шанс забить.
10'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
10'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Оденсе контролирует мяч.
9'
Джанус Драчманн из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Лаурсен Якоб-Баррет оказался на газоне.
Офсайд
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
5'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
4'
Удар от ворот произведет Оденсе
4'
Гира Адама не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
3'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Орхус контролирует мяч.
Офсайд
2'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
1'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Орхус начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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