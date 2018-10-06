Стадион: Nature Energy Park
0:1
13' ГолАнкерсен Якоб
0:2
22' ГолСана Тобиас
1:2
37' ГолЛаурсен Якоб-Баррет
43' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
Второй тайм
57'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
57'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Александр Людвиг оказался на газоне.
57'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
57'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
55'
Julius Eskesen из команды Оденсе в офсайде
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
53'
Лаурсен Райан из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
52'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
52'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
51'
Julius Eskesen из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
51'
Оденсе начинает контратаку
50'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Гира Адама
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
48'
48'
47'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
47'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
46'
46'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Удар от ворот произведет Оденсе
45'
ШАНС! Миканович Дино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
45'
Орхус начинает контратаку
45'
44'
Александр Людвиг делает длинную передачу вперед
44'
43'
43'
Йулсгор Йеспер получил желтую карточку от судьи
43'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
42'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Julius Eskesen
39'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
ГОООООЛ - Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
37'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
37'
36'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
36'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
35'
Орхус начинает контратаку
35'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
33'
Отличный пас сделал Лаурсен Райан из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
33'
32'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Отличный пас сделал Джанус Драчманн из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
31'
Уалли Оскар не дал случится голу! Андерс К. Якобсен должен был забивать, но Уалли Оскар сделал отличный сейв
31'
30'
Оденсе начинает контратаку
29'
29'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
29'
28'
27'
27'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
26'
Нильсен Каспер из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
25'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
25'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
24'
Jens Stage из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
23'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
22'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Сана Тобиас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
22'
Опасность! Амини Мустафа из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
21'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Julius Eskesen делает длинную передачу вперед
20'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Анкерсен Якоб из команды Орхус.
18'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
15'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
14'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
13'
Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
13'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
12'
Julius Eskesen делает длинную передачу вперед
12'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Орхус имеет хороший шанс забить.
10'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
10'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
9'
Джанус Драчманн из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
7'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Лаурсен Якоб-Баррет оказался на газоне.
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
5'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
4'
Удар от ворот произведет Оденсе
4'
Гира Адама не смог попасть в створ ударом издали
4'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
3'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
1'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Орхус начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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