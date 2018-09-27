Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Оренбург

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Стадион: Ростов Арена
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
Оренбург (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 05.05.2018 Авангард Курск 0:2 Оренбург ФПД
- 02.05.2018 Оренбург 1:0 Сибирь ФПД
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ОренбургДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Оренбург
Ростов
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Оренбург
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ростов:
39.1% (27)
2:1 Ростов:
27.5% (19)
2:0 Ростов:
20.3% (14)
1:1 Ничья:
4.3% (3)
1:2 Оренбург:
2.9% (2)
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