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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Оренбург

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Оренбург
Ростов
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Оренбург
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
39.1% (27)
Ростов:
27.5% (19)
Ростов:
20.3% (14)
Ничья:
4.3% (3)
Оренбург:
2.9% (2)
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