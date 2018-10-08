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Стадион:
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 45'
Кальмар
0'
1:0
30' Гол
David Batanero
45'
Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О Л - David Batanero бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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