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Стадион: Норрпортен Арена
1:0
Первый тайм: 45'
1:0
30' ГолDavid Batanero
|
30'
1:0
Состав команд
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
18
Берг
Оливер
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
91
Hiago
II
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Pol Moreno Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 23 Maic Sema Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- 18 Берг Оливер Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 21 David Haro Iniesta Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- Главный тренер: Joel Cedergren
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 38 Adam Hellborg Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 91 Hiago II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 33 Adrian Edquist
- 22 Alexander Ahl Holmstroem
- 31 Nils Froeling
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар Аллсвенскан
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 30.10.2016 Кальмар 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 28.04.2016 Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 10.08.2015 Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 07.06.2015 Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 29.07.2012 Кальмар 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 26.04.2009 Сундсвалль 1:0 Кальмар Шведский кубок
- 31.08.2008 Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 17.04.2008 Сундсвалль 0:2 Кальмар Аллсвенскан
Сундсвалль
Кальмар
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|48 - 28
|50
|3.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|25
|13
|6
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|1:0
|25
|11
|7
|7
|42 - 28
|40
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|25
|9
|7
|9
|30 - 28
|34
|10.
|Кальмар
|0:1
|25
|8
|5
|12
|23 - 29
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Первый тайм
30'
Г О О О О Л - David Batanero бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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