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Рубин
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Рубин - Урал
Рубин
76.9% (50)
Ничья:
15.4% (10)
Урал
7.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
33.8% (22)
Рубин:
30.8% (20)
Ничья:
12.3% (8)
Рубин:
7.7% (5)
Урал:
4.6% (3)
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