Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал

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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2018 Нефтехимик 2:3 Урал К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин Премьер-лига
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал Премьер-лига
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин Кубок
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин Премьер-лига
- 12.09.2016 Рубин 3:1 Урал Премьер-лига
- 18.04.2016 Урал 0:1 Рубин Премьер-лига
- 27.09.2015 Рубин 1:2 Урал Премьер-лига
- 18.04.2015 Рубин 2:1 Урал Премьер-лига
- 22.11.2014 Урал 1:3 Рубин Премьер-лига
- 04.05.2014 Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
- 01.09.2013 Урал 0:3 Рубин Премьер-лига
- 17.07.2011 Урал 0:0 Рубин Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - УралДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Рубин - Урал
Рубин
76.9% (50)
Ничья:
15.4% (10)
Урал
7.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рубин:
33.8% (22)
1:0 Рубин:
30.8% (20)
1:1 Ничья:
12.3% (8)
2:0 Рубин:
7.7% (5)
0:2 Урал:
4.6% (3)
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