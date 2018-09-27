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Зенит
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Зенит
71.1% (59)
Ничья:
20.5% (17)
Краснодар
8.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
38.6% (32)
Зенит:
12% (10)
Ничья:
12% (10)
Зенит:
10.8% (9)
Ничья:
4.8% (4)
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