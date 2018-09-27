Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар

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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
Краснодар (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 09.07.2018 Краснодар 1:5 Аль-Ахли Каир ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Краснодар 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига
- 05.03.2016 Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
- 15.08.2015 Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 06.12.2014 Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига
- 18.10.2014 Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2014 Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига
- 17.07.2013 Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига
- 21.04.2013 Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 07.10.2012 Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 28.08.2011 Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига
- 01.05.2011 Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анжи
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|6 - 15
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 14
|7
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - КраснодарДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Зенит
71.1% (59)
Ничья:
20.5% (17)
Краснодар
8.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
38.6% (32)
1:0 Зенит:
12% (10)
1:1 Ничья:
12% (10)
2:0 Зенит:
10.8% (9)
2:2 Ничья:
4.8% (4)
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