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Стадион:
ХИК
1:0
Конец матча
ВПС
0'
50' Желтая карточка
Оямаа Хиндрек
1:0
52' Гол
Пиринен Юха
69' Желтая карточка
Ibrahima Gueye III
82' Желтая карточка
Рудаков Максим
88' Желтая карточка
Лахти Тими
90' Желтая карточка
Риски Рику
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Риски Рику получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ХИК делает замену. Дальстрем Себастьян уходит с поля, а Santeri Vaeaenaenen выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
83'
ХИК делает замену. Аннан Энтони уходит с поля, а Домингес Хордан выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Рудаков Максим получил желтую карточку от судьи
76'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Ibrahima Gueye получил желтую карточку от судьи
68'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ляхде Юхо выходит на его замену.
66'
ХИК делает замену. Патронен Ханну уходит с поля, а Рафинья выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Пиринен Юха бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Оямаа Хиндрек получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Обри Давид выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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