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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Telia 5G-areena
50' Желтая карточкаОямаа Хиндрек
1:0
52' ГолПиринен Юха
69' Желтая карточкаIbrahima Gueye III
82' Желтая карточкаРудаков Максим
88' Желтая карточкаЛахти Тими
90' Желтая карточкаРиски Рику
|
50'
52'
1:0
82'
88'
90'
Состав команд
32
Обилор
Файтх
15
Яласто
Вилле
22
Аннан
Энтони
10
Ягуби
Моштаг
17
Алхо
Николай
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Алхо Николай Нападающий
- 7 Клаусс Жоао Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 21 Сумусало Микко Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 31 Домингес Хордан Полузащитник
- 39 Крисантус Макалей Нападающий
- 50 Santeri Vaeaenaenen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 20 Аланко Саму Защитник
- 3 Eero-Matti Auvinen Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 17 Вахтера Йонас Полузащитник
- 16 Aatu Laatikainen Полузащитник
- 23 Ibrahima Gueye III Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 11 Douglas Cae Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 7 Юха Хакола Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 21 Fabrice Ngarura
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.09.2018 Хонка 0:0 ХИК В
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 16.08.2018 ХИК 1:4 Олимпия Любляна ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпия Любляна 3:0 ХИК ЛЕ
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 17.07.2018 ХИК 3:1 Викингур ЛЧ
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 10.07.2018 Викингур 1:2 ХИК ЛЧ
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
ВПС (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.09.2018 ВПС 0:3 КуПС В
- 22.09.2018 Кеми Кингс 0:2 ВПС В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ВПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС Кубок
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 05.04.2017 ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига
- 21.08.2016 ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 09.06.2016 ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига
- 08.04.2016 ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига
- 04.10.2015 ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 17.05.2015 ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 11.05.2015 ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига
- 19.10.2014 ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига
- 14.06.2014 ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига
- 04.05.2014 ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига
- 30.09.2013 ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига
- 12.07.2013 ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига
- 23.05.2013 ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига
- 19.10.2012 ВПС 1:3 ХИК Вейккауслига
- 04.08.2012 ХИК 3:3 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|31
|22
|6
|3
|56 - 19
|72
|2.
|РоПС
|31
|16
|8
|7
|39 - 24
|56
|3.
|КуПС
|31
|15
|7
|9
|52 - 35
|52
|4.
|Хонка
|31
|13
|13
|5
|46 - 32
|52
|5.
|Ильвес
|31
|14
|7
|10
|45 - 39
|49
|6.
|ВПС
|31
|10
|11
|10
|35 - 38
|41
|7.
|Интер Турку
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|8.
|Лахти
|31
|8
|13
|10
|28 - 36
|37
|9.
|СИК
|31
|8
|7
|16
|26 - 34
|31
|10.
|Мариехамн
|31
|8
|7
|16
|36 - 55
|31
|11.
|ТПС
|31
|7
|8
|16
|36 - 49
|29
|12.
|Кеми Кингс
|31
|4
|6
|21
|25 - 58
|18
Второй тайм
90'
Риски Рику получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ХИК делает замену. Дальстрем Себастьян уходит с поля, а Santeri Vaeaenaenen выходит на его замену.
88'
Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
83'
ХИК делает замену. Аннан Энтони уходит с поля, а Домингес Хордан выходит на его замену.
82'
Рудаков Максим получил желтую карточку от судьи
76'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
69'
Ibrahima Gueye получил желтую карточку от судьи
68'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ляхде Юхо выходит на его замену.
66'
ХИК делает замену. Патронен Ханну уходит с поля, а Рафинья выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Пиринен Юха бьет в цель!
50'
Оямаа Хиндрек получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Обри Давид выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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