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Стадион:
КуПС
2:0
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
1' Гол
Petteri Pennanen
2:0
69' Гол
Petteri Pennanen
90' Желтая карточка
Lauri Ala-Myllymaeki
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
83'
Ильвес делает замену. Ойяла Матиас уходит с поля, а Santeri Haarala выходит на его замену.
79'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
68'
Ильвес делает замену. Ilari Mettaelae уходит с поля, а Tuure Siira выходит на его замену.
64'
Ильвес делает замену. Martti Haukioja уходит с поля, а Tariq Kazi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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