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Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
1' ГолPetteri Pennanen
2:0
69' ГолPetteri Pennanen
90' Желтая карточкаLauri Ala-Myllymaeki
|
1'
1:0
69'
2:0
Состав команд
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
10
Пурье
Атс
9
Рангел
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 17 Манга Таби Защитник
- 18 Пирттийоки Юхо Защитник
- 13 Luis Murillo Защитник
- 20 Саксман Вилле Полузащитник
- 3 Reuben Ayarna Полузащитник
- 8 Petteri Pennanen Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 9 Рангел Нападающий
- 11 Ilmari Niskanen Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Rasmus Karjalainen Нападающий
- 30 Joel Vartiainen
- 4 Tony Miettinen
- 28 Jiri Nissinen
- 26 Joona Hiltunen
- 14 Eetu Pellikka
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 4 Аспегрен Фелипе Защитник
- 3 Diogo Tomas Защитник
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 27 Martti Haukioja Защитник
- 8 Iiro Jaervinen Полузащитник
- 25 Issa Thiaw Полузащитник
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki Полузащитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 9 Ilari Mettaelae Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Tuure Siira Полузащитник
- 22 Tariq Kazi
- 24 Roope Huhtala
- 29 Santeri Haarala
- 12 Johannes Luukkanen
- 17 Mauro Severino
- 15 Mikael Almen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.09.2018 ВПС 0:3 КуПС В
- 22.09.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 19.07.2018 Копенгаген 1:1 КуПС ЛЕ
- 12.07.2018 КуПС 0:1 Копенгаген ЛЕ
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
Ильвес (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.09.2018 Ильвес 4:0 Кеми Кингс В
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 19.07.2018 Славия София 2:1 Ильвес ЛЕ
- 12.07.2018 Ильвес 0:1 Славия София ЛЕ
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 14
Ильвес: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 1
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 07.03.2017 Ильвес 2:1 КуПС Кубок
- 21.09.2016 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 09.06.2016 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 09.04.2016 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 20.02.2016 Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги
- 20.09.2015 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 17.09.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 12.07.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|31
|22
|6
|3
|56 - 19
|72
|2.
|РоПС
|31
|16
|8
|7
|39 - 24
|56
|3.
|КуПС
|31
|15
|7
|9
|52 - 35
|52
|4.
|Хонка
|31
|13
|13
|5
|46 - 32
|52
|5.
|Ильвес
|31
|14
|7
|10
|45 - 39
|49
|6.
|ВПС
|31
|10
|11
|10
|35 - 38
|41
|7.
|Интер Турку
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|8.
|Лахти
|31
|8
|13
|10
|28 - 36
|37
|9.
|СИК
|31
|8
|7
|16
|26 - 34
|31
|10.
|Мариехамн
|31
|8
|7
|16
|36 - 55
|31
|11.
|ТПС
|31
|7
|8
|16
|36 - 49
|29
|12.
|Кеми Кингс
|31
|4
|6
|21
|25 - 58
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
83'
Ильвес делает замену. Ойяла Матиас уходит с поля, а Santeri Haarala выходит на его замену.
79'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
68'
Ильвес делает замену. Ilari Mettaelae уходит с поля, а Tuure Siira выходит на его замену.
64'
Ильвес делает замену. Martti Haukioja уходит с поля, а Tariq Kazi выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
1'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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