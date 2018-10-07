Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53185
5:0
Конец матча
1:0
3' ГолВан де Бек Донни
30' Желтая карточкаИдрисси Уссама
46' Желтая карточкаВейинович Марко
2:0
48' ГолДольберг Каспер
3:0
52' Гол в свои воротаВан Рейн Рикардо
4:0
61' ГолЗиеш Хаким
67' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
67' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
83' Желтая карточкаТальяфико Николас
5:0
84' ГолТадич Душан
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Зиеш Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
После дальнего удара, который нанес Гудмундссон Альберт мяч отбит вратарем
92'
Аякс остается без одного игрока, потому что Зиеш Хаким уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Зиеш Хаким нанес удар в каркас ворот!
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
90'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
89'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
89'
Нерес Давид из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
88'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
88'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
87'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Отличные скиллы показывает Тил Гуус, обводя своих соперников
86'
86'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает неудачный навес.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!
84'
84'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Тальяфико Николас получил желтую карточку от судьи
83'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Аякс
81'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Шуурс Перр
81'
Онана Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
80'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
79'
78'
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77'
77'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
77'
76'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
76'
Тил Гуус задерживает мяч рукой
75'
75'
Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Тил Гуус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
73'
73'
Тадич Душан из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
72'
72'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
Тактическая замена. Блинд Дэйли уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
70'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
69'
67'
Хунтелаар Клаас-Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Хацидиакос Пантелис получил желтую карточку от судьи
67'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Хунтелаар Клаас-Ян оказался на газоне.
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
65'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
63'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
63'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
61'
Де Лихт Маттайс сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким изменил счет на табло!
61'
61'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
61'
60'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
59'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
57'
Тактическая замена. Вейинович Марко уходит с поля и его заменяет Хацидиакос Пантелис
57'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
55'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар привез своей команде пенальти за опасную игру против Зиеш Хаким.
55'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
52'
Г О О О О Л - Ван Рейн Рикардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
51'
Удар от ворот произведет Аякс
51'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
50'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
49'
Дольберг Каспер бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
49'
48'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает!
48'
Зиеш Хаким нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
48'
46'
Вейинович Марко получил желтую карточку от судьи
46'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
46'
Второй тайм начался
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
44'
44'
Матч возобновлен
43'
Идрисси Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Де Лихт Маттайс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
43'
42'
Тадич Душан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
42'
Коопмейнерс Теун ошибается в защите.
42'
42'
Ван де Бек Донни из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
41'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
41'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
Опасность предотвращена - Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар вступил в отбор удачно
40'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
39'
38'
38'
38'
37'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
37'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
34'
Вейинович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
31'
31'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Идрисси Уссама получил желтую карточку от судьи
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Блинд Дэйли пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Дольберг Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
27'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
26'
26'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
25'
25'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
23'
23'
23'
22'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
21'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
21'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Тальяфико Николас бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
20'
18'
18'
18'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
17'
17'
Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
16'
16'
Дольберг Каспер наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
16'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
15'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
14'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
14'
Вейинович Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
13'
13'
12'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
11'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
11'
10'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
10'
10'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
9'
8'
8'
Тадич Душан из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
8'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
6'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
5'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
3'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
3'
Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
1'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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