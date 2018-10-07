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Стадион: Зрители: 53185
Аякс
5:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
3' Гол
Ван де Бек Донни
30' Желтая карточка
Идрисси Уссама
46' Желтая карточка
Вейинович Марко
2:0
48' Гол
Дольберг Каспер
3:0
52' Гол в свои ворота
Ван Рейн Рикардо
4:0
61' Гол
Зиеш Хаким
67' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
67' Желтая карточка
Хунтелаар Клаас-Ян
83' Желтая карточка
Тальяфико Николас
5:0
84' Гол
Тадич Душан
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Травма, повреждение
92'
Зиеш Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
После дальнего удара, который нанес Гудмундссон Альберт мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
92'
Аякс остается без одного игрока, потому что Зиеш Хаким уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Зиеш Хаким нанес удар в каркас ворот!
91'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Офсайд
89'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
89'
Нерес Давид из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
Офсайд
88'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
88'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
87'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
87'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Отличные скиллы показывает Тил Гуус, обводя своих соперников
86'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
86'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает неудачный навес.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!
84'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
84'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Желтая карточка
83'
Тальяфико Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Аякс
81'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Шуурс Перр
Травма, повреждение
81'
Онана Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
80'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
79'
Аякс контролирует мяч.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 53185 болельщиков
77'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
76'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
76'
Тил Гуус задерживает мяч рукой
75'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
74'
Тил Гуус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
74'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
73'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
73'
Тадич Душан из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
72'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
72'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
71'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Блинд Дэйли уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
69'
Аякс контролирует мяч.
Желтая карточка
67'
Хунтелаар Клаас-Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
67'
Хацидиакос Пантелис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Хунтелаар Клаас-Ян оказался на газоне.
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
65'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
65'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Офсайд
63'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
63'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
61'
Де Лихт Маттайс сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким изменил счет на табло!
61'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
61'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
61'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
60'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
57'
Тактическая замена. Вейинович Марко уходит с поля и его заменяет Хацидиакос Пантелис
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
Фол, нарушение
55'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар привез своей команде пенальти за опасную игру против Зиеш Хаким.
55'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Ван Рейн Рикардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
51'
Удар от ворот произведет Аякс
51'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
49'
Дольберг Каспер бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
49'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает!
48'
Зиеш Хаким нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
48'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
Желтая карточка
46'
Вейинович Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Фол, нарушение
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Идрисси Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Де Лихт Маттайс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
43'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
42'
Тадич Душан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
42'
Коопмейнерс Теун ошибается в защите.
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
42'
Ван де Бек Донни из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
41'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
41'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
Опасность предотвращена - Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар вступил в отбор удачно
40'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
37'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
37'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
36'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
34'
Вейинович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
33'
Аякс контролирует мяч.
33'
Аякс контролирует мяч.
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
31'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
31'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Идрисси Уссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Блинд Дэйли пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
29'
Дольберг Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
26'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
26'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
25'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
23'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Офсайд
21'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
21'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Тальяфико Николас бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
17'
Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
16'
Дольберг Каспер наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
16'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Угловой
14'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Угловой
14'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
14'
Вейинович Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
11'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
11'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
11'
Аякс контролирует мяч.
10'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
10'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Аякс контролирует мяч.
9'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
8'
Тадич Душан из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
8'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
7'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
6'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
6'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
3'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
3'
Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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