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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Жоау Кардошу
1:1
Конец матча
56' Желтая карточкаТиссоне Фернандо
1:0
62' ГолБруну Давид
1:1
65' ГолКалинди
89' Желтая карточкаТавареш Элдер
90' Желтая карточкаJota IV
|
56'
62'
1:0
65'
1:1
89'
90'
Состав команд
22
Бруну
Давид
16
Пенья
Серхио
14
Мурильо
Хон
96
Lucas
Franca
22
Калинди
37
Лопес
Фелипе
44
Сезар
Жулио
11
Горре
Кенджи
35
Bryan
Rochez
Тондела 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 2 Икаро Силва Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 16 Пенья Серхио Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 14 Мурильо Хон Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 7 Шавьер Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Фернандеш Жорже Защитник
- 10 Пите Луиш Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 5 Жаките Жоау Полузащитник
- 99 Саббаг Пабло Нападающий
- 70 Аранго Кристиан Нападающий
- 28 Pedro Silva II
- Главный тренер: Пепа
Насьонал Мадейра 4-3-3
- Основной состав
- 96 Lucas Franca Вратарь
- 22 Калинди Защитник
- 37 Лопес Фелипе Защитник
- 44 Сезар Жулио Защитник
- 5 Серкейра Мауру Защитник
- 26 Палочевич Александар Полузащитник
- 80 Гонсалвеш Витор Полузащитник
- 12 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 11 Горре Кенджи Нападающий
- 35 Bryan Rochez Нападающий
- 23 Вити Витиньеш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фрамелин Оуло Вратарь
- 2 Кампуш Нуну Защитник
- 19 Камачу Жоау Полузащитник
- 6 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 18 Риаскос Брайан Нападающий
- 4 Diogo Coelho I
- 8 Jota IV
- Главный тренер: Коштинья
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 15.09.2018 Брага 2:1 Тондела КЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Тондела 0:1 Белененсеш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 21.07.2018 Агеда 0:2 Тондела ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 11.07.2018 Тондела 1:1 Анадия ТМК
- 11.07.2018 Тондела 2:1 Академика ТМК
- 07.07.2018 Тондела 2:0 Оливейра Ошпитал ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
Насьонал Мадейра (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.09.2018 Насьонал Мадейра 0:3 Санта-Клара ПЛ
- 23.09.2018 Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Брага 4:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Амора 1:2 Насьонал Мадейра ТМК
- 18.07.2018 Насьонал Мадейра 1:1 Бенфика-2 ТМК
- 14.07.2018 Эшторил 2:1 Насьонал Мадейра ТМК
- 13.05.2018 Насьонал Мадейра 0:0 Витория-2 Гимарайнш ПВЛ
- 06.05.2018 Арока 0:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 28.04.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Лейшоэш ПВЛ
- 22.04.2018 Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 15.04.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Санта-Клара ПВЛ
- 11.04.2018 Униан Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 07.04.2018 Насьонал Мадейра 1:0 Академика ПВЛ
- 31.03.2018 Спортинг-2 Л 2:3 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 21.03.2018 Реал Келуш 2:4 Насьонал Мадейра ПВЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Насьонал Мадейра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Маритиму
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|Фейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Шавиш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Авиш
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Второй тайм
90'
Jota получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
84'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Саббаг Пабло выходит на его замену.
84'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
84'
Насьонал Мадейра делает замену. Палочевич Александар уходит с поля, а Jota выходит на его замену.
76'
Тондела делает замену. Пенья Серхио уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
68'
Тондела делает замену. Мурильо Хон уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Калинди бьет в цель!
64'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Камачу Жоау выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Бруну Давид бьет в цель!
56'
Тиссоне Фернандо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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