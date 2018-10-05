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Стадион:
Тондела
1:1
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
56' Желтая карточка
Тиссоне Фернандо
1:0
62' Гол
Бруну Давид
1:1
65' Гол
Калинди
89' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90' Желтая карточка
Jota IV
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Jota получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
84'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Саббаг Пабло выходит на его замену.
84'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
84'
Насьонал Мадейра делает замену. Палочевич Александар уходит с поля, а Jota выходит на его замену.
76'
Тондела делает замену. Пенья Серхио уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
68'
Тондела делает замену. Мурильо Хон уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Калинди бьет в цель!
64'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Камачу Жоау выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Бруну Давид бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Тиссоне Фернандо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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