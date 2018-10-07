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Стадион:
Боавишта
1:0
Конец матча
Авиш
0'
26' Желтая карточка
Нерис
44' Желтая карточка
Goncalo Cardosso
58' Желтая карточка
Рошинья Кошта
63' Желтая карточка
Эль-Адуа Иссам
65' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
1:0
71' Гол в свои ворота
Гомес Бруно
74' Желтая карточка
Бруну Брага
90' Желтая карточка
Милош Мато
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Милош Мато получил желтую карточку от судьи
80'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Мандьянг Идрисса выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Гомес Бруно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
71'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
70'
Авиш делает замену. Оливейра Рубен уходит с поля, а Бруну Брага выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Эль-Адуа Иссам получил желтую карточку от судьи
62'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Милош Мато выходит на его замену.
61'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Ibra Koneh выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Goncalo Cardosso получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Нерис получил желтую карточку от судьи
18'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Фалькао Клаудио выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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