- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бесса
26' Желтая карточкаНерис
44' Желтая карточкаGoncalo Cardosso
58' Желтая карточкаРошинья Кошта
63' Желтая карточкаЭль-Адуа Иссам
65' Желтая карточкаФалькао Клаудио
1:0
71' Гол в свои воротаГомес Бруно
74' Желтая карточкаБруну Брага
90' Желтая карточкаМилош Мато
|
26'
44'
58'
63'
65'
71'
1:0
74'
90'
Состав команд
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
31
Индио
Матеус
44
Гало
Диего
50
Бальде
Мама
30
Гомеш
Витор
77
Гомес
Бруно
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Лейте Элтон Вратарь
- 17 Карраса Моура Защитник
- 2 Goncalo Cardosso Защитник
- 27 Нерис Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 8 Симау Давид Полузащитник
- 4 Обиора Нванкво Полузащитник
- 7 Рошинья Кошта Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 31 Индио Матеус Полузащитник
- 33 Rafael Guimarães Lopes IV Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бракалли Рафаэл Вратарь
- 20 Эду Машаду Защитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 28 Фальконе Федерико Нападающий
- 19 Ibra Koneh
- Главный тренер: Jorge Simao
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 24 Бёнардо Квентин Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 50 Бальде Мама Полузащитник
- 37 Эль-Адуа Иссам Полузащитник
- 7 Оливейра Рубен Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Нападающий
- 77 Гомес Бруно Нападающий
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- Запасные игроки
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 22 Милош Мато Полузащитник
- 8 Бруну Брага Полузащитник
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 41 Andre Ferreira II
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Боавишта (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.09.2018 Риу Аве 2:1 Боавишта ПЛ
- 21.09.2018 Боавишта 1:2 Шавиш ПЛ
- 14.09.2018 Боавишта 3:0 Академику Визеу ТМК
- 01.09.2018 Санта-Клара 4:2 Боавишта ПЛ
- 26.08.2018 Фейренсе 1:1 Боавишта ПЛ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 18.07.2018 Боавишта 1:0 Корушо ТМК
- 14.07.2018 Боавишта 2:1 Эшпинью ТМК
- 12.05.2018 Боавишта 1:0 Белененсеш ПЛ
- 04.05.2018 Брага 1:1 Боавишта ПЛ
- 29.04.2018 Боавишта 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 15.09.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Авиш КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 26.08.2018 Брага 3:1 Авиш ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Авиш 2:2 Санта-Клара КЛ
- 18.07.2018 Авиш 2:2 Витория Гимарайнш ТМК
- 14.07.2018 Санжоаненсе 1:0 Авиш ТМК
- 11.07.2018 Авиш 0:1 Арока ТМК
- 20.05.2018 Авиш 2:1 Спортинг Л К
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 30.04.2018 Авиш 1:0 Эшторил ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 18.04.2018 Кальдаш 1:2 Авиш К
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Авиш: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Брага
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Порту
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 6
|15
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|Маритиму
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|10.
|Витория Сетубал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|11.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Шавиш
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|16.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Авиш
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Милош Мато получил желтую карточку от судьи
80'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Мандьянг Идрисса выходит на его замену.
74'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Гомес Бруно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
71'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
70'
Авиш делает замену. Оливейра Рубен уходит с поля, а Бруну Брага выходит на его замену.
65'
Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
63'
Эль-Адуа Иссам получил желтую карточку от судьи
62'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Милош Мато выходит на его замену.
61'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Ibra Koneh выходит на его замену.
58'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Goncalo Cardosso получил желтую карточку от судьи
26'
Нерис получил желтую карточку от судьи
18'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Фалькао Клаудио выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация