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Стадион:
Витория Сетубал
1:0
Первый тайм: 43'
Морейренсе
0'
1:0
35' Гол
Перейра Илдеберту
43'
Первый тайм
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Перейра Илдеберту бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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