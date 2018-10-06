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Стадион: Ду Бонфим
1:0
Первый тайм: 43'
1:0
35' ГолПерейра Илдеберту
|
35'
1:0
Состав команд
96
Перейра
Жоэл
6
Dankler
21
Пинту
Нуну
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
30
Агу
Микель
11
Кошта
Жоау
18
Жонатан
Луис
23
Халлиш
Рафик
77
Арсенио
91
Нето Анжело
27
Нуну
Педру
73
Heri
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 96 Перейра Жоэл Вратарь
- 5 Ману Луиш Мигель Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 6 Dankler Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 10 Бесса Эбер Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 30 Агу Микель Полузащитник
- 20 Перейра Илдеберту Полузащитник
- 23 Менди Фредерик Нападающий
- 11 Кошта Жоау Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 4 Жорж Артур Защитник
- 15 Микаэл Рубен Полузащитник
- 9 Алекс Энрике II Полузащитник
- 8 Валенте Нуну II Полузащитник
- 87 Зекинья Нападающий
- 45 Те Вальду Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 82 Д'Альберто Антони Защитник
- 14 Фернандеш Иванилду Защитник
- 23 Халлиш Рафик Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 31 Mamadou Ndiaye Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 27 Нуну Педру Полузащитник
- 73 Heri Нападающий
- 11 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 3 Абархоун Мохамед Защитник
- 21 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 6 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 37 Сильва Бруно Полузащитник
- 9 Техейра Давид Нападающий
- 22 Chiquinho V
- Главный тренер: Виейра Иво
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.09.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 01.09.2018 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 02.08.2018 Витория Сетубал 3:2 Экстремадура ТМК
- 13.07.2018 Витория Сетубал 1:1 Бенфика ТМК
- 07.07.2018 Витория Сетубал 1:0 Мэнсфилд ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 06.05.2018 Эшторил 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.09.2018 Морейренсе 1:0 Фейренсе ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 27.08.2018 Морейренсе 1:1 Белененсеш ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2018 Варзим 2:0 Морейренсе КЛ
- 25.07.2018 Фамаликан 0:2 Морейренсе ТМК
- 22.07.2018 Агеда 1:2 Морейренсе ТМК
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 14.07.2018 Пенафьел 2:1 Морейренсе ТМК
- 07.07.2018 Варзим 1:1 Морейренсе ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 02.04.2017 Витория Сетубал 2:0 Морейренсе Примейра-лига
- 06.11.2016 Морейренсе 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 06.03.2016 Витория Сетубал 0:1 Морейренсе Примейра-лига
- 25.10.2015 Морейренсе 0:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 21.10.2015 Морейренсе 1:0 Витория Сетубал Кубок лиги
- 10.05.2015 Морейренсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 04.01.2015 Витория Сетубал 2:1 Морейренсе Примейра-лига
- 11.05.2013 Морейренсе 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 13.01.2013 Витория Сетубал 5:0 Морейренсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|7.
|Маритиму
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|9.
|Витория Сетубал
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Шавиш
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Авиш
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Первый тайм
35'
Г О О О О Л - Перейра Илдеберту бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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