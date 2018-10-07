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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
4:2
Конец матча
1:0
30' ГолМанафа Вилсон
43' Желтая карточкаСа Педру
2:0
44' ГолНакацзима Шоя
51' Желтая карточкаТабата Бруно
51' Желтая карточкаАкунья Маркос
2:1
63' ГолМонтеро Фреди
3:1
82' ГолНакацзима Шоя
87' Желтая карточкаТормена Витор
3:2
88' ГолКоатес Себастьян
90' Желтая карточкаMarcel Pereira
4:2
90' ГолКарлос Жоао
|
30'
1:0
43'
44'
2:0
51'
51'
63'
2:1
82'
3:1
87'
88'
3:2
90'
90'
4:2
Состав команд
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
82
Сален
Ромен
21
Рафинья
Диас
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 30 Тормена Витор Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 19 Манафа Вилсон Защитник
- 25 Lucas Fernandes IV Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 10 Накацзима Шоя Нападающий
- 9 Мартинес Джексон Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рикарду Абел Вратарь
- 6 Хакмен Эммануэль Защитник
- 16 Эвертон Перейра Полузащитник
- 5 Marcel Pereira Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 17 Карлос Жоао Нападающий
- 98 Пауло
- Главный тренер: Antonio Folha
Спортинг Л 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Сален Ромен Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 9 Акунья Маркос Защитник
- 86 Гудель Неманья Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 21 Рафинья Диас Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 77 Кабрал Жоване Полузащитник
- 10 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Рибейро Ренан Вратарь
- 5 Жефферсон Насименто Защитник
- 2 Марсело Феррейра Защитник
- 25 Петрович Радосав Полузащитник
- 17 Нани Луиш Нападающий
- 23 Диаби Абдулай Нападающий
- 18 Мане Карлуш Нападающий
- Главный тренер: Пезейру Жозе
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Портимоненсе 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 25.08.2018 Портимоненсе 2:2 Санта-Клара ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 14.07.2018 Портимоненсе 1:1 Порту-2 ТМК
- 13.05.2018 Портимоненсе 3:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.05.2018 Белененсеш 3:2 Портимоненсе ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Портимоненсе 0:1 Эшторил ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 29.09.2018 Спортинг Л 2:0 Маритиму ПЛ
- 24.09.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах ЛЕ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 16.07.2018 Стад Лозанна-Уши 1:4 Спортинг Л ТМК
- 14.07.2018 Ницца 0:1 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 20.05.2018 Авиш 2:1 Спортинг Л К
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Спортинг Л: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Брага
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 6
|15
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|Маритиму
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|10.
|Витория Сетубал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|11.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Шавиш
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
Новости после матча
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Карлос Жоао бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Marcel Pereira получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Коатес Себастьян бьет в цель!
87'
Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
84'
Портимоненсе делает замену. Мартинес Джексон уходит с поля, а Карлос Жоао выходит на его замену.
84'
Спортинг Л делает замену. Кабрал Жоване уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
67'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Монтеро Фреди бьет в цель!
58'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
51'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
51'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
47'
Спортинг Л делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Нани Луиш выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Спортинг Л делает замену. Сален Ромен уходит с поля, а Рибейро Ренан выходит на его замену.
44'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
43'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Манафа Вилсон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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