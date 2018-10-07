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Стадион:
Портимоненсе
4:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
1:0
30' Гол
Манафа Вилсон
43' Желтая карточка
Са Педру
2:0
44' Гол
Накацзима Шоя
51' Желтая карточка
Табата Бруно
51' Желтая карточка
Акунья Маркос
2:1
63' Гол
Монтеро Фреди
3:1
82' Гол
Накацзима Шоя
87' Желтая карточка
Тормена Витор
3:2
88' Гол
Коатес Себастьян
90' Желтая карточка
Marcel Pereira
4:2
90' Гол
Карлос Жоао
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Карлос Жоао бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marcel Pereira получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Коатес Себастьян бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
84'
Портимоненсе делает замену. Мартинес Джексон уходит с поля, а Карлос Жоао выходит на его замену.
84'
Спортинг Л делает замену. Кабрал Жоване уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
67'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Монтеро Фреди бьет в цель!
58'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
47'
Спортинг Л делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Нани Луиш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Спортинг Л делает замену. Сален Ромен уходит с поля, а Рибейро Ренан выходит на его замену.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Манафа Вилсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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