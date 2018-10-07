- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Конец матча
1:0
16' ГолMax Svensson
66' Желтая карточкаMamudu Moro
85' Желтая карточкаMergim Laci
89' Желтая карточкаMarcus Holgersson
90' Желтая карточкаКваква Энок
|
16'
1:0
66'
85'
90'
Состав команд
15
Max
Svensson
33
Юза
Тибор
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 40 Mattias Almeida
- 23 Jonathan Larsson
- 2 Carl Johansson II
- 39 Daniel Andersson IV
- Главный тренер: Henrik Larsson
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 45 Passi Prudence
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- 2 Ludvig Johansson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 29.09.2018 ГАИС 1:1 Хельсинборг С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан
- 30.10.2016 Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан
- 02.07.2016 Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 16.04.2016 Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан
- 08.08.2015 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан
- 08.04.2015 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан
- 20.10.2014 Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
- 01.06.2014 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|26
|17
|7
|2
|51 - 23
|58
|2.
|Фалькенберг
|26
|17
|4
|5
|56 - 29
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|26
|12
|12
|2
|35 - 12
|48
|4.
|Хальмстад
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Браге
|26
|10
|8
|8
|40 - 40
|38
|6.
|Эргрюте
|25
|10
|7
|8
|42 - 34
|37
|7.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|8.
|Эстер
|26
|10
|6
|10
|39 - 33
|36
|9.
|Норрбю
|26
|9
|5
|12
|28 - 44
|32
|10.
|Варберг БоИС
|26
|7
|8
|11
|38 - 42
|29
|11.
|Фрей
|25
|8
|4
|13
|38 - 50
|28
|12.
|ГАИС
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|13.
|Йёнчёпинг
|25
|7
|6
|12
|24 - 33
|27
|14.
|Вернаму
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Ландскруна
|26
|5
|6
|15
|33 - 47
|21
|16.
|Гефле
|25
|4
|6
|15
|23 - 50
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
89'
Маркус Хольгерссон получил желтую карточку от судьи
88'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Пер I уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
85'
Mergim Laci получил желтую карточку от судьи
78'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
71'
Хельсинборг делает замену. Mamudu Moro уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
66'
Mamudu Moro получил желтую карточку от судьи
64'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Хельсинборг делает замену. Рандруп Андерс уходит с поля, а Андреас Ландгрен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Хельсинборг делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Рандруп Андерс выходит на его замену.
16'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация