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Хельсинборг
1:0
Конец матча
Фалькенберг
0'
1:0
16' Гол
Max Svensson
66' Желтая карточка
Mamudu Moro
85' Желтая карточка
Mergim Laci
89' Желтая карточка
Marcus Holgersson
90' Желтая карточка
Кваква Энок
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Маркус Хольгерссон получил желтую карточку от судьи
88'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Пер I уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Mergim Laci получил желтую карточку от судьи
78'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
71'
Хельсинборг делает замену. Mamudu Moro уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Mamudu Moro получил желтую карточку от судьи
64'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Хельсинборг делает замену. Рандруп Андерс уходит с поля, а Андреас Ландгрен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Хельсинборг делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Рандруп Андерс выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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