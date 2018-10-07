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  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Броммапойкарна
2:4
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
17' Гол
Jack Lahne
22' Желтая карточка
Танкович Муамер
30' Желтая карточка
Erik Figueroa
36' Желтая карточка
Alexander Nilsson II
1:1
45' Гол
Bjoern Paulsen
2:1
54' Гол
Erik Figueroa
64' Желтая карточка
Родич Владимир
2:2
66' Гол в свои ворота
Ludvig Oehman
78' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
2:3
80' Гол
Фенгер Мадс
80' Желтая карточка
Leo Bengtsson
2:4
86' Гол
Джурджич Никола
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Фенгер Мадс бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Leo Bengtsson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
75'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
70'
Хаммарбю делает замену. Бьёрн Паульсен уходит с поля, а Сандберг Симон выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Людвиг Эхман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
64'
Родич Владимир получил желтую карточку от судьи
61'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Leo Bengtsson выходит на его замену.
61'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
58'
Броммапойкарна делает замену. Alexander Nilsson уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Erik Figueroa бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Alexander Nilsson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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