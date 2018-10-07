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Стадион: Гримста
2:4
Конец матча
1:0
17' ГолJack Lahne
22' Желтая карточкаТанкович Муамер
30' Желтая карточкаErik Figueroa
36' Желтая карточкаAlexander Nilsson II
1:1
45' ГолBjoern Paulsen
2:1
54' ГолErik Figueroa
64' Желтая карточкаРодич Владимир
2:2
66' Гол в свои воротаLudvig Oehman
78' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
2:3
80' ГолФенгер Мадс
80' Желтая карточкаLeo Bengtsson
2:4
86' ГолДжурджич Никола
|
17'
1:0
22'
30'
45'
1:1
54'
2:1
64'
66'
2:2
80'
2:3
80'
86'
2:4
Состав команд
25
Jack
Lahne
Броммапойкарна 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 22 Alexander Nilsson II Полузащитник
- 25 Jack Lahne Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 3 David Ochieng II
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 29.01.2017 Броммапойкарна 1:3 Хаммарбю Товарищеские матчи. Клубы
- 25.02.2014 Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи. Сборные
- 18.09.2012 Броммапойкарна 2:1 Хаммарбю Суперэттан
- 23.04.2012 Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 03.03.2012 Броммапойкарна 3:0 Хаммарбю Товарищеские матчи. Сборные
- 18.09.2011 Хаммарбю 1:2 Броммапойкарна Суперэттан
- 09.05.2011 Броммапойкарна 1:0 Хаммарбю Суперэттан
- 21.07.2010 Хаммарбю 2:2 Броммапойкарна Шведский кубок
- 04.10.2009 Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 20.05.2009 Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Броммапойкарна
Хаммарбю
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 13
-
2 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|48 - 28
|50
|3.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|25
|13
|6
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|25
|9
|7
|9
|30 - 28
|34
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
80'
Г О О О О Л - Фенгер Мадс бьет в цель!
80'
Leo Bengtsson получил желтую карточку от судьи
78'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
75'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
70'
Хаммарбю делает замену. Бьёрн Паульсен уходит с поля, а Сандберг Симон выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Людвиг Эхман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
64'
Родич Владимир получил желтую карточку от судьи
61'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Leo Bengtsson выходит на его замену.
61'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
58'
Броммапойкарна делает замену. Alexander Nilsson уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Erik Figueroa бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен бьет в цель!
36'
Alexander Nilsson получил желтую карточку от судьи
30'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
22'
Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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