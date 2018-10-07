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Стадион:
АИК
1:1
Конец матча
Эребру
0'
22' Желтая карточка
Heradi Rashidi
27' Желтая карточка
Герзич Нордин
1:0
31' Гол
Ольссон Кристоффер
85' Вторая желтая карточка
Heradi Rashidi
1:1
90' Гол
Filip Rogic
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
88'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
88'
Эребру делает замену. Мартин Лорентсон уходит с поля, а Rodin Deprem выходит на его замену.
85'
Heradi Rashidi получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
82'
Эребру делает замену. Мартенссон Йохан уходит с поля, а Бертильссон Юхан выходит на его замену.
71'
Эребру делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
55'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Heradi Rashidi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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