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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Френдс Арена
22' Желтая карточкаHeradi Rashidi
27' Желтая карточкаГерзич Нордин
1:0
31' ГолОльссон Кристоффер
85' Вторая желтая карточкаHeradi Rashidi
1:1
90' ГолFilip Rogic
|
22'
27'
31'
1:0
85'
90'
1:1
Состав команд
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 25 Димитриадис Панайотис Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 3 Viktor Tranberg Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 22 Гранлунд Альбин Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 20 Filip Rogic Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 7 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 45 Rodin Deprem
- 21 Simon Amin
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
Эребру (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 23.08.2018 Акрополис 1:2 Эребру К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 30.06.2018 IFK Askersund 3:8 Эребру ТМК
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру Кубок
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 21.08.2016 Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан
- 28.05.2016 АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 31.10.2015 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
- 26.04.2015 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.08.2014 Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан
- 18.06.2014 Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 13.04.2014 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 15.10.2013 Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 12.08.2012 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.05.2012 Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан
- 12.09.2011 Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
- 02.05.2011 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 05.03.2011 АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 23.08.2010 Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан
- 05.04.2010 АИК 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 28.10.2009 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
АИК
Эребру
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|48 - 28
|50
|3.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|25
|13
|6
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|25
|9
|7
|9
|30 - 28
|34
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
88'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
88'
Эребру делает замену. Мартин Лорентсон уходит с поля, а Rodin Deprem выходит на его замену.
85'
Heradi Rashidi получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
82'
Эребру делает замену. Мартенссон Йохан уходит с поля, а Бертильссон Юхан выходит на его замену.
71'
Эребру делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
55'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
27'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
22'
Heradi Rashidi получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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