- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 9433
1:1
Конец матча
1:0
10' Гол в свои воротаДаниэльссон Маркус
66' Желтая карточкаРинг Джонатан
1:1
69' ГолБаджи Алиу
|
10'
1:0
66'
69'
1:1
Состав команд
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 6 Ларсен Каспер Защитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Блумквист Андреас Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 18 Marwan Bazi
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Юргорден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 12 Omar Eddahri Нападающий
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
Юргорден (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.09.2016 Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан
- 09.07.2016 Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.03.2016 Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 23.09.2015 Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан
- 04.06.2015 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.03.2015 Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок
- 05.03.2015 Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции
- 24.01.2015 Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2014 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 14.07.2014 Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан
- 22.08.2013 Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
- 21.07.2013 Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.04.2013 Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции
- 20.02.2013 Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи. Сборные
- 23.07.2012 Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.07.2012 Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 25.08.2011 Норрчёпинг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
Норрчёпинг
Юргорден
-
7 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 9
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|48 - 28
|50
|3.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|25
|13
|6
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|25
|9
|7
|9
|30 - 28
|34
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Юргорден делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Косица Дзенис выходит на его замену.
78'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
76'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
71'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Баджи Алиу бьет в цель!
67'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.
66'
Ринг Джонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
10'
Г О О О О Л - Даниэльссон Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация