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Стадион: Зрители: 9433
Норрчёпинг
1:1
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Даниэльссон Маркус
66' Желтая карточка
Ринг Джонатан
1:1
69' Гол
Баджи Алиу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Юргорден делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Косица Дзенис выходит на его замену.
78'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
76'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
71'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Баджи Алиу бьет в цель!
67'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Ринг Джонатан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Даниэльссон Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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