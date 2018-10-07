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Стадион: Зрители: 4762
Одд
2:0
Конец матча
Ранхейм
0'
31' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
37' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
52' Желтая карточка
Рууд Эспен
59' Желтая карточка
Фуру Ивар
1:0
76' Гол
Хаген Стеффен
2:0
78' Гол в свои ворота
Фуру Ивар
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Одд Гренланд делает замену. Младенович Стефан уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.
85'
Ранхейм делает замену. Kristoffer Loekberg уходит с поля, а Joachim Olufsen выходит на его замену.
78'
Ранхейм делает замену. Хельмерсен Андреас уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Фуру Ивар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Хаген Стеффен бьет в цель!
75'
Ранхейм делает замену. Ola Solbakken уходит с поля, а Сторфлор Эйвинн выходит на его замену.
70'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Фуру Ивар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Региниуссен Мадс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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