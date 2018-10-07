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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 4762
31' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
37' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
52' Желтая карточкаРууд Эспен
59' Желтая карточкаФуру Ивар
1:0
76' ГолХаген Стеффен
2:0
78' Гол в свои воротаФуру Ивар
|
31'
37'
52'
59'
76'
1:0
78'
2:0
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 16 Joshua Kitolano Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 24 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 26 Ola Solbakken Нападающий
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 14 Mats Lillebo Нападающий
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 13 Joachim Olufsen Нападающий
- 5 Oeyvind Alseth
- Главный тренер: Svein Maalen
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
Ранхейм (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Ранхейм 2:1 Кристиансунд Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Типпелиген
Одд
Ранхейм
-
6 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|24
|14
|6
|4
|36 - 23
|48
|3.
|Мольде
|25
|14
|4
|7
|49 - 30
|46
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|9.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|9
|5
|11
|39 - 35
|32
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|8
|11
|38 - 39
|26
|14.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|25
|2
|10
|13
|25 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Одд Гренланд делает замену. Младенович Стефан уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.
85'
Ранхейм делает замену. Kristoffer Loekberg уходит с поля, а Joachim Olufsen выходит на его замену.
78'
Ранхейм делает замену. Хельмерсен Андреас уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Фуру Ивар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Хаген Стеффен бьет в цель!
75'
Ранхейм делает замену. Ola Solbakken уходит с поля, а Сторфлор Эйвинн выходит на его замену.
70'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
59'
Фуру Ивар получил желтую карточку от судьи
52'
Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Региниуссен Мадс получил желтую карточку от судьи
31'
Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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