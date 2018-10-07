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Стадион: Сёр Арена Зрители: 3837
1:0
Конец матча
4' Желтая карточкаАггер Миккель
53' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
72' Желтая карточкаAremu Afeez
1:0
88' ГолMathias Bringaker
88' Желтая карточкаВасютин Александр
|
72'
88'
1:0
Состав команд
31
Лав
Дэмион
27
Eirik
Wichne
77
Аскар
Армин
Старт 3-4-3
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 27 Eirik Wichne Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 2 Кёкк Эллиот Полузащитник
- 24 Шала Херолинд Нападающий
- 77 Акинйеми Аделеке Нападающий
- 10 Tobias Christensen II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 21 Niklas Sandberg I
- 19 Скаанес Каспер
- 5 Adnan Hadzic III
- 8 Ibrahim Arafat Mensah
- Главный тренер: Кьетил Рекдал
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 4 Утвик Бьерн Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 77 Аскар Армин Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Кристиансунд 1:1 Старт Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Эгерсунд 0:1 Старт К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
- 12.07.2018 Вестманнаэйяр 0:4 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Старт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Типпелиген
- 29.07.2016 Сарпсборг-08 1:0 Старт Типпелиген
- 21.04.2016 Старт 1:4 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 18.02.2016 Старт 2:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Сарпсборг-08 3:1 Старт Типпелиген
- 25.05.2015 Старт 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 28.09.2014 Старт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 27.06.2014 Сарпсборг-08 3:2 Старт Кубок НМ
- 13.04.2014 Сарпсборг-08 1:1 Старт Типпелиген
- 06.10.2013 Старт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 22.06.2013 Сарпсборг-08 2:1 Старт Типпелиген
- 19.08.2012 Старт 3:4 Сарпсборг-08 Первый дивизион
- 09.04.2012 Сарпсборг-08 4:4 Старт Адекколига
Старт
Сарпсборг-08
-
4 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 17
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|24
|14
|6
|4
|36 - 23
|48
|3.
|Мольде
|25
|14
|4
|7
|49 - 30
|46
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|9.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|9
|5
|11
|39 - 35
|32
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|8
|11
|38 - 39
|26
|14.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|25
|2
|10
|13
|25 - 48
|16
Второй тайм
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Хейнтс Тобиас уходит с поля, а Ларсен Йорген выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Старт делает замену. Шала Херолинд уходит с поля, а Adnan Hadzic выходит на его замену.
88'
Васютин Александр получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Mathias Bringaker бьет в цель!
81'
Старт делает замену. Tobias Christensen уходит с поля, а Niklas Sandberg выходит на его замену.
80'
Сарпсборг-08 делает замену. Аггер Миккель уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
72'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
71'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
62'
Старт делает замену. Акинйеми Аделеке уходит с поля, а Mathias Bringaker выходит на его замену.
53'
Захариассен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
4'
Аггер Миккель получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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