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Стадион: Зрители: 3837
Старт
1:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
4' Желтая карточка
Аггер Миккель
53' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
72' Желтая карточка
Aremu Afeez
1:0
88' Гол
Mathias Bringaker
88' Желтая карточка
Васютин Александр
90'+4
Второй тайм
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Хейнтс Тобиас уходит с поля, а Ларсен Йорген выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Старт делает замену. Шала Херолинд уходит с поля, а Adnan Hadzic выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Васютин Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Mathias Bringaker бьет в цель!
81'
Старт делает замену. Tobias Christensen уходит с поля, а Niklas Sandberg выходит на его замену.
80'
Сарпсборг-08 делает замену. Аггер Миккель уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
71'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
62'
Старт делает замену. Акинйеми Аделеке уходит с поля, а Mathias Bringaker выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Захариассен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
4'
Аггер Миккель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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