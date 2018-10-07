- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санднес Зрители: 1468
1:0
Конец матча
60' Желтая карточкаEirik Birkelund
1:0
61' ГолSanel Kapidzic
89' Желтая карточкаБаранов Никита
|
60'
61'
1:0
89'
Состав команд
Саннес УЛФ 4-1-4-1
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 4 Axel Kryger Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 18 Bjoernar Holmvik Защитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 10 Sanel Kapidzic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 2 Akinbola Akinyemi Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 6 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Нападающий
- 21 Kristian Rutlin
- 28 Akor Adamas
- 26 Jonas Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Саннес УЛФ (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Осане 0:2 Саннес УЛФ ПД
- 23.09.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нутодден ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 21.05.2018 Саннес УЛФ 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес УЛФ К
Согндаль (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес УЛФ ПД
Последние игры между собой
Саннес УЛФ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Согндаль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 25.10.2015 Согндаль 2:1 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 25.05.2015 Саннес УЛФ 1:2 Согндаль Первый дивизион
- 19.10.2014 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Типпелиген
- 25.05.2014 Согндаль 1:0 Саннес УЛФ Типпелиген
- 27.10.2013 Согндаль 2:1 Саннес УЛФ Типпелиген
- 23.06.2013 Саннес УЛФ 1:3 Согндаль Типпелиген
- 26.08.2012 Саннес УЛФ 3:1 Согндаль Типпелиген
- 23.05.2012 Согндаль 0:0 Саннес УЛФ Типпелиген
- 01.03.2012 Саннес УЛФ 8:0 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 15.01.2012 Согндаль 4:3 Саннес УЛФ Товарищеские матчи. Сборные
- 24.10.2010 Согндаль 0:1 Саннес УЛФ Адекколига
- 25.04.2010 Саннес УЛФ 0:0 Согндаль Адекколига
- 10.08.2008 Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Адекколига
- 20.04.2008 Саннес УЛФ 3:0 Согндаль Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|26
|12
|6
|8
|40 - 29
|42
|5.
|Тромсдален
|26
|11
|7
|8
|42 - 40
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|26
|10
|9
|7
|53 - 43
|39
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|4
|11
|53 - 42
|37
|9.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|11.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|33
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|26
|8
|6
|12
|35 - 48
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес УЛФ делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
89'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
74'
Согндаль делает замену. Ulrik Fredriksen уходит с поля, а Риисе Бьёрн выходит на его замену.
64'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Шанель Капиджич бьет в цель!
60'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
60'
Eirik Birkelund получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Саннес УЛФ делает замену. Vegard Oestraat Erlien уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация