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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1468
Саннес УЛФ
1:0
Конец матча
Согндаль
0'
60' Желтая карточка
Eirik Birkelund
1:0
61' Гол
Sanel Kapidzic
89' Желтая карточка
Баранов Никита
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес УЛФ делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
74'
Согндаль делает замену. Ulrik Fredriksen уходит с поля, а Риисе Бьёрн выходит на его замену.
64'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Шанель Капиджич бьет в цель!
60'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Eirik Birkelund получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Саннес УЛФ делает замену. Vegard Oestraat Erlien уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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