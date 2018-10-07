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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аспмира Стадион
0:1
Конец матча
0:1
55' ГолХоланд Эрлинг Брёут
82' Желтая карточкаХоланд Эрлинг Брёут
88' Желтая карточкаРеммер Кристофер
89' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
89' Желтая карточкаХурадо Хосе
90' Желтая карточкаСарр Бабакар
90' Желтая карточкаИсидоро Хосе
|
55'
0:1
88'
89'
89'
90'
90'
Состав команд
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 24 Frederik Andre Bjoerkan Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 26 Haakon Evjen Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Мольде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 24 Цибицки Павел Полузащитник
- 30 Холанд Эрлинг Брёут Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
Мольде (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 17.02.2017 Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 06.08.2016 Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 17.04.2016 Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген
- 18.07.2015 Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 11.04.2015 Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген
- 11.04.2015 Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген
- 27.09.2014 Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 12.06.2014 Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
Будё-Глимт
Мольде
-
2 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|24
|14
|6
|4
|36 - 23
|48
|3.
|Мольде
|25
|14
|4
|7
|49 - 30
|46
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|9.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|9
|5
|11
|39 - 35
|32
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|8
|11
|38 - 39
|26
|14.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|25
|2
|10
|13
|25 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
90'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
89'
Мольде делает замену. Хуссейн Эцаз уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
89'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
89'
Хуссейн Эцаз получил желтую карточку от судьи
88'
Реммер Кристофер получил желтую карточку от судьи
82'
Холанд Эрлинг Брёут получил желтую карточку от судьи
82'
Мольде делает замену. Цибицки Павел уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
81'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Frederik Andre Bjoerkan уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
74'
Буде-Глимт делает замену. Вегард Леикволл Моберг уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
72'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Сарр Бабакар выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Холанд Эрлинг Брёут бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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