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Стадион:
Будё-Глимт
0:1
Конец матча
Мольде
0'
0:1
55' Гол
Холанд Эрлинг Брёут
82' Желтая карточка
Холанд Эрлинг Брёут
88' Желтая карточка
Реммер Кристофер
89' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
89' Желтая карточка
Хурадо Хосе
90' Желтая карточка
Сарр Бабакар
90' Желтая карточка
Исидоро Хосе
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
89'
Мольде делает замену. Хуссейн Эцаз уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Хуссейн Эцаз получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Реммер Кристофер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Холанд Эрлинг Брёут получил желтую карточку от судьи
82'
Мольде делает замену. Цибицки Павел уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
81'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Frederik Andre Bjoerkan уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
74'
Буде-Глимт делает замену. Вегард Леикволл Моберг уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
72'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Сарр Бабакар выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Холанд Эрлинг Брёут бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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