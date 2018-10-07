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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1024
7:2
Конец матча
1:0
16' ГолЭбю Олав
2:0
18' ГолHarald Holter
3:0
23' ГолMarlinho
3:1
31' ПенальтиTomas Kristoffersen
4:1
44' ГолЭбю Олав
5:1
48' ГолAdem Gueven
5:2
59' Гол в свои воротаAdem Gueven
6:2
63' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
7:2
90' ГолAdem Gueven
|
16'
1:0
18'
2:0
23'
3:0
31'
3:1
44'
4:1
48'
5:1
59'
5:2
63'
6:2
90'
7:2
Состав команд
11
Эбю
Олав
15
Marlinho
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 21 Daniel Lysgaard
- 18 Iman Mafi
- 8 Dong-Wan Gang
- Главный тренер: Mark Dempsey
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 14 Ole Kolskogen Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 25 Солли Александр Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 10 Senai Hagos Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 28 Jonas Eide Vaagen
- 9 August Jegerstedt Selnes
- 6 Andreas Fantoft
- 15 Lars Hauge
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер К
Осане (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Осане 0:2 Саннес УЛФ ПД
- 23.09.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Осане ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Осане: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|26
|12
|6
|8
|40 - 29
|42
|5.
|Тромсдален
|26
|11
|7
|8
|42 - 40
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|26
|10
|9
|7
|53 - 43
|39
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|4
|11
|53 - 42
|37
|9.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|11.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|33
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|26
|8
|6
|12
|35 - 48
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
83'
Конгсвингер делает замену. Люндал Мартин уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
78'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а August Jegerstedt Selnes выходит на его замену.
73'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Dong-Wan Gang выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Адем Гювен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
56'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
55'
Асан делает замену. Senai Hagos уходит с поля, а Dennis Agyare Antwi выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Асан делает замену. Ole Kolskogen уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Tomas Kristoffersen из команды Асан забивает с точки!
23'
Г О О О О Л - Marlinho бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Harald Holter бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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