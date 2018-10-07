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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1024
Конгсвингер
7:2
Конец матча
Осане
0'
1:0
16' Гол
Эбю Олав
2:0
18' Гол
Harald Holter
3:0
23' Гол
Marlinho
3:1
31' Пенальти
Tomas Kristoffersen
4:1
44' Гол
Эбю Олав
5:1
48' Гол
Adem Gueven
5:2
59' Гол в свои ворота
Adem Gueven
6:2
63' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
7:2
90' Гол
Adem Gueven
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
83'
Конгсвингер делает замену. Люндал Мартин уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
78'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а August Jegerstedt Selnes выходит на его замену.
73'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Dong-Wan Gang выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Адем Гювен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
56'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
55'
Асан делает замену. Senai Hagos уходит с поля, а Dennis Agyare Antwi выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Асан делает замену. Ole Kolskogen уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Tomas Kristoffersen из команды Асан забивает с точки!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Marlinho бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Harald Holter бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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