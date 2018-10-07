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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 6012
Викинг
2:4
Конец матча
Тромсдален
0'
1:0
9' Гол
Johnny Furdal
2:0
22' Гол
Kristian Thorstvedt
33' Желтая карточка
Трипич Златко
43' Желтая карточка
Johnny Furdal
2:1
44' Гол
Люсволл Вегард
45' Желтая карточка
Люсволл Вегард
2:2
55' Гол в свои ворота
Sondre Bjoershol
63' Желтая карточка
Андрессон Аксель
2:3
64' Гол
Anders Jenssen
67' Желтая карточка
Kristian Thorstvedt
2:4
74' Гол
Мохаммед Ахамед
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.
83'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Henrik Johnsgaard выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед бьет в цель!
72'
Викинг делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Kristian Thorstvedt получил желтую карточку от судьи
66'
Викинг делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Anders Jenssen бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Андрессон Аксель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Sondre Bjoershol уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Викинг делает замену. Викстёль Рольф уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Люсволл Вегард получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Люсволл Вегард бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Johnny Furdal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Johnny Furdal бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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