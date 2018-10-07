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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 6012
2:4
Конец матча
1:0
9' ГолJohnny Furdal
2:0
22' ГолKristian Thorstvedt
33' Желтая карточкаТрипич Златко
43' Желтая карточкаJohnny Furdal
2:1
44' ГолЛюсволл Вегард
45' Желтая карточкаЛюсволл Вегард
2:2
55' Гол в свои воротаSondre Bjoershol
63' Желтая карточкаАндрессон Аксель
2:3
64' ГолAnders Jenssen
67' Желтая карточкаKristian Thorstvedt
2:4
74' ГолМохаммед Ахамед
|
9'
1:0
22'
2:0
33'
43'
44'
2:1
45'
55'
2:2
63'
64'
2:3
74'
2:4
Состав команд
15
Amund
Wichne
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 20 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 25 Usmani Sale Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 12 Erik Johannes Arnebrott
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 11 Haavard Lysvoll Защитник
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 66 Andreas Loevland Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 8 Tor Martin Mienna Нападающий
- 27 August Mikkelsen
- 9 Henrik Johnsgaard
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
Тромсдален (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.09.2018 Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Саннес УЛФ 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
Последние игры между собой
Викинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|26
|12
|6
|8
|40 - 29
|42
|5.
|Тромсдален
|26
|11
|7
|8
|42 - 40
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|26
|10
|9
|7
|53 - 43
|39
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|26
|11
|4
|11
|53 - 42
|37
|9.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|11.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|33
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|26
|8
|6
|12
|35 - 48
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.
83'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Henrik Johnsgaard выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед бьет в цель!
72'
Викинг делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
67'
Kristian Thorstvedt получил желтую карточку от судьи
66'
Викинг делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Anders Jenssen бьет в цель!
63'
Андрессон Аксель получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Sondre Bjoershol уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
46'
Викинг делает замену. Викстёль Рольф уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Люсволл Вегард получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Люсволл Вегард бьет в цель!
43'
Johnny Furdal получил желтую карточку от судьи
33'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Johnny Furdal бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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