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Стадион: Malatya Stadyumu
4:4
Конец матча
1:0
11' ГолМина Артуро
1:1
17' Гол в свои воротаSadik Ciftpinar
19' Желтая карточкаЭрдал Зия
1:2
21' ГолRobson de Souza I
1:3
24' ГолRobson de Souza I
28' Желтая карточкаДуглас Перейра
52' Вторая желтая карточкаДуглас Перейра
62' Желтая карточкаБюйюк Адем
63' Желтая карточкаSadik Ciftpinar
2:3
67' ГолДоналд Митчелл
2:3
74' Не забитый пенальтиДемир Мухаммет
2:4
75' ГолHakan Arslan I
3:4
77' ГолБюйюк Адем
4:4
80' ГолТозлу Эрен
83' Желтая карточкаТозлу Эрен
90' Желтая карточкаRobson de Souza I
|
11'
1:0
17'
1:1
19'
21'
1:2
24'
1:3
28'
52'
62'
63'
67'
2:3
74'
2:3
75'
2:4
77'
3:4
80'
4:4
83'
Состав команд
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
10
Бюйюк
Адем
40
Браз
Давид
58
Эрдал
Зия
54
Emre
Kilinc
Малатьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 29 Шебаке Иссам Защитник
- 44 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 20 Доналд Митчелл Полузащитник
- 70 Саллей Муниру Полузащитник
- 22 Алексич Даниел Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 28 Акча Мурат Защитник
- 19 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 17 Перейра Мишель Полузащитник
- 11 Тозлу Эрен Нападающий
- 87 Диа Иссиар Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- 35 Abdulsamed Damlu
- 61 Mustafa Eskihellac
- Главный тренер: Erol Bulut
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 20 Дуглас Перейра Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 40 Браз Давид Защитник
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 4 Меджани Карл Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 10 Демир Мухаммет Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 13 Папп Пол Защитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 14 Ilker Sayan Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 11 Erdogan Yesilyurt
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Малатьяспор С
- 22.09.2018 Малатьяспор 1:0 Ризеспор С
- 15.09.2018 Бешикташ 2:1 Малатьяспор С
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Малатьяспор 1:0 Фенербахче С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 04.08.2018 Малатьяспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 25.07.2018 Малатьяспор 1:3 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
Сивасспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.09.2018 Сивасспор 2:0 Бурсаспор С
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 26.08.2018 Сивасспор 0:3 Касымпаша С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 26.07.2018 Эскишехирспор 2:2 Сивасспор ТМК
- 19.07.2018 Сивасспор 2:1 Сабаил ТМК
- 15.07.2018 Сивасспор 1:1 Тракторсази ТМК
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Трабзонспор 0:2 Сивасспор С
- 14.04.2018 Сивасспор 1:2 Фенербахче С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 30.03.2018 Сивасспор 1:0 Карабюкспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор Суперлига
- 19.08.2017 Сивасспор 2:0 Малатьяспор Суперлига
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор Первая лига Турции
- 14.01.2017 Малатьяспор 0:0 Сивасспор Первая лига Турции
Малатьяспор
Сивасспор
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Касымпаша
|8
|5
|0
|3
|17 - 15
|15
|3.
|Истанбул Башакшехир
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|6.
|Гёзтепе
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Аланьяспор
|8
|4
|0
|4
|6 - 12
|12
|8.
|Малатьяспор
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Коньяспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Трабзонспор
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|11.
|Анкарагюджю
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Кайсериспор
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Сивасспор
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|14.
|Бурсаспор
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|15.
|Фенербахче
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Ризеспор
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|17.
|Акхисар
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|18.
|Эрзурум ББ
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
90'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
83'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Тозлу Эрен бьет в цель!
77'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
76'
Сивасспор делает замену. Демир Мухаммет уходит с поля, а Коне Аруна выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Хакан Арслан бьет в цель!
74'
ОН ПРОМАЗАЛ - Демир Мухаммет пробил пенальти, но не смог забить!
72'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Доналд Митчелл бьет в цель!
64'
Малатьяспор делает замену. Bugra Cagiran уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.
63'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
62'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
56'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Папп Пол выходит на его замену.
52'
Дуглас Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Малатьяспор делает замену. Саллей Муниру уходит с поля, а Перейра Мишель выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Дуглас Перейра получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
19'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Sadik Ciftpinar уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
11'
Г О О О О Л - Мина Артуро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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