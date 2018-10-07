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Стадион:
Малатьяспор
4:4
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
11' Гол
Мина Артуро
1:1
17' Гол в свои ворота
Sadik Ciftpinar
19' Желтая карточка
Эрдал Зия
1:2
21' Гол
Robson de Souza I
1:3
24' Гол
Robson de Souza I
28' Желтая карточка
Дуглас Перейра
52' Вторая желтая карточка
Дуглас Перейра
62' Желтая карточка
Бюйюк Адем
63' Желтая карточка
Sadik Ciftpinar
2:3
67' Гол
Доналд Митчелл
2:3
74' Не забитый пенальти
Демир Мухаммет
2:4
75' Гол
Hakan Arslan I
3:4
77' Гол
Бюйюк Адем
4:4
80' Гол
Тозлу Эрен
83' Желтая карточка
Тозлу Эрен
90' Желтая карточка
Robson de Souza I
90'+10
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Тозлу Эрен бьет в цель!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
76'
Сивасспор делает замену. Демир Мухаммет уходит с поля, а Коне Аруна выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Хакан Арслан бьет в цель!
Описание гола
74'
ОН ПРОМАЗАЛ - Демир Мухаммет пробил пенальти, но не смог забить!
72'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Доналд Митчелл бьет в цель!
64'
Малатьяспор делает замену. Bugra Cagiran уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
56'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Папп Пол выходит на его замену.
52'
Дуглас Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Малатьяспор делает замену. Саллей Муниру уходит с поля, а Перейра Мишель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Дуглас Перейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Sadik Ciftpinar уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Мина Артуро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог Япония. Гонка


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