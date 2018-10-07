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  5. Суперлига
Стадион:
Фенербахче
0:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
34' Желтая карточка
Рейес Диего
38' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
40' Желтая карточка
Да Кошта Триндаде
58' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
60' Желтая карточка
Епуряну Александр
65' Желтая карточка
Элия Эльеро
83' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
88' Желтая карточка
Исла Маурисио
88' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир.
97'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
97'
Айю Андре из команды Фенербахче делает пас партнеру.
96'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
96'
Бензия Яссин из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Текдемир Махмут пострадал.
96'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Гюнок Мерт взял и забрал мяч на выходе
95'
Топал Мехмет из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Фол, нарушение
95'
Текдемир Махмут наказан за толчок Бензия Яссин
94'
Удар от ворот произведет Фенербахче
94'
Отличный пас сделал Вишча Эдин из команды Буюкшехир. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Буюкшехир начинает контратаку
94'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
94'
Вишча Эдин имел все шансы забить, но Текин Харун сделал отличный сейв!
94'
Текдемир Махмут разрезает оборону соперника отличным пасом
94'
Фенербахче контролирует мяч.
93'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
93'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Слимани Ислам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Исла Маурисио из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
92'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
91'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
90'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
90'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
89'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Йойич Милош из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
Офсайд
89'
Баич Риад из команды Буюкшехир в офсайде
88'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Рефери не любит споров - именно за это Калдырым Хассан Али сейчас получил желтую
Желтая карточка
88'
Исла Маурисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Вишча Эдин
87'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Шкртел Мартин наказан за толчок Баич Риад
86'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
85'
Элия Эльеро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
84'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает неудачный навес.
Желтая карточка
83'
Сольдадо Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Да Кошта Триндаде заработал фол
83'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
83'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
82'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир в офсайде
82'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
82'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Элмас Эльиф уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
80'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Фенербахче начинает контратаку
80'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
79'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Адебайор Эммануэль уходит с поля и его заменяет Баич Риад
79'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
78'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Моссоро Марсио оказался на газоне.
78'
Удар от ворот произведет Фенербахче
78'
Как он промахнулся? Вишча Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
77'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
77'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
77'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
76'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
76'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
Фол, нарушение
75'
Слимани Ислам из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Кайсара Жуниор пострадал.
75'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
74'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Элмас Эльиф пострадал.
Офсайд
74'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир в офсайде
73'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
73'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
72'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
71'
Элмас Эльиф нанес удар чуть мимо. Близко!
71'
Элмас Эльиф нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
71'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
71'
Фенербахче начинает контратаку
71'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
70'
Гюнок Мерт взял и забрал мяч на выходе
70'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Текдемир Махмут из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
Офсайд
68'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
68'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Хорошую попытку сделал Йойич Милош. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
66'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
66'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
65'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Топал Мехмет
Желтая карточка
65'
Элия Эльеро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Элия Эльеро грубо играет против соперника. Пострадал Элмас Эльиф
64'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
64'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
64'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Йойич Милош
63'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Фенербахче
63'
Шанс! Текдемир Махмут из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
62'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Рейес Диего не смог попасть в створ ударом издали
61'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
61'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
Желтая карточка
60'
Епуряну Александр грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
60'
Бензия Яссин мяч отрикошетил от ворот
60'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
59'
Тактическая замена. Фрай Микаэль уходит с поля и его заменяет Бензия Яссин
Желтая карточка
58'
Судья подбегает и показывает Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
58'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
58'
Фенербахче начинает контратаку
58'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Удар от ворот произведет Фенербахче
57'
ШАНС! Элия Эльеро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
57'
Буюкшехир контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Вишча Эдин оказался на газоне.
56'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
56'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
Фенербахче начинает контратаку
55'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Фенербахче контролирует мяч.
55'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
54'
Отличные скиллы показывает Кайсара Жуниор, обводя своих соперников
54'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
54'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
Офсайд
53'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
53'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
Офсайд
52'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
52'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
51'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
[team] имеет хороший шанс забить.
50'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
50'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
49'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
48'
Какой промах! Элмас Эльиф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
47'
Элмас Эльиф мяч отрикошетил от ворот
46'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Текдемир Махмут задерживает мяч рукой
46'
Тактическая замена. Наполеони Стефано уходит с поля и его заменяет Элия Эльеро
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гюнок Мерт из команды Буюкшехир сделал отличный сейв!
48'
Гюнок Мерт не дал случится голу! Элмас Эльиф должен был забивать, но Гюнок Мерт сделал отличный сейв
48'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Епуряну Александр заработал фол
Фол, нарушение
47'
Моссоро Марсио наказан за толчок Айю Андре
Фол, нарушение
46'
Элмас Эльиф наказан за толчок Моссоро Марсио
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
45'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Кайсара Жуниор оказался на газоне.
44'
Гюнок Мерт взял и забрал мяч на выходе
44'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
44'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
44'
Клиши Гаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Слимани Ислам из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Фрай Микаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
Слимани Ислам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
43'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
43'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
42'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Фрай Микаэль заработал фол
Желтая карточка
40'
Да Кошта Триндаде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Жаилсон Маркес пострадал.
40'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Гюнок Мерт взял и забрал мяч на выходе
39'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Желтая карточка
38'
Нойштедтер Роман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Плохо сыграл Нойштедтер Роман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
38'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Текдемир Махмут пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
37'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
37'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
36'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
36'
Буюкшехир начинает контратаку
36'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
36'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Исла Маурисио из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
34'
Рейес Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Рейес Диего грубо играет против соперника. Пострадал Текдемир Махмут
34'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
34'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
33'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
32'
Буюкшехир контролирует мяч.
31'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
30'
Слимани Ислам из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
30'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
30'
Буюкшехир контролирует мяч.
29'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
29'
Опасность! Вишча Эдин из команды Буюкшехир отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
28'
Калдырым Хассан Али мяч отрикошетил от ворот
27'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Текдемир Махмут атаковал сзади соперника. Это Элмас Эльиф заработал своей команде штрафной
Офсайд
26'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
25'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
24'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
23'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Текдемир Махмут оказался на газоне.
22'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
22'
Буюкшехир контролирует мяч.
21'
Буюкшехир контролирует мяч.
21'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Кайсара Жуниор делает длинную передачу вперед
19'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
18'
Отличные скиллы показывает Калдырым Хассан Али, обводя своих соперников
18'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
18'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Да Кошта Триндаде делает скидку к воротам
Угловой
17'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
17'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Кавечи Ирфан мяч отрикошетил от ворот
16'
Буюкшехир начинает контратаку
16'
Гюнок Мерт не дал случится голу! Айю Андре должен был забивать, но Гюнок Мерт сделал отличный сейв
16'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Да Кошта Триндаде атаковал сзади соперника. Это Фрай Микаэль заработал своей команде штрафной
15'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
15'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
15'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
14'
Фенербахче контролирует мяч.
13'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
12'
Айю Андре из команды Фенербахче находит одноклубника четким пасом пяткой.
12'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
12'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Кавечи Ирфан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кавечи Ирфан
10'
Удар от ворот произведет Фенербахче
10'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шкртел Мартин из команды Фенербахче.
10'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
9'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
8'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
7'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
5'
Фенербахче контролирует мяч.
4'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Фенербахче контролирует мяч.
3'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
2'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Буюкшехир начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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