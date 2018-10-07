Стадион: Шюкрю Сараджоглу
0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаРейес Диего
38' Желтая карточкаНойштедтер Роман
40' Желтая карточкаДа Кошта Триндаде
58' Желтая карточкаКавечи Ирфан
60' Желтая карточкаЕпуряну Александр
65' Желтая карточкаЭлия Эльеро
83' Желтая карточкаСольдадо Роберто
88' Желтая карточкаИсла Маурисио
88' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
Новости после матча
Второй тайм
97'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир.
97'
97'
Айю Андре из команды Фенербахче делает пас партнеру.
96'
96'
Бензия Яссин из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Текдемир Махмут пострадал.
96'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
95'
Топал Мехмет из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
95'
Текдемир Махмут наказан за толчок Бензия Яссин
94'
94'
Отличный пас сделал Вишча Эдин из команды Буюкшехир. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Буюкшехир начинает контратаку
94'
94'
Вишча Эдин имел все шансы забить, но Текин Харун сделал отличный сейв!
94'
Текдемир Махмут разрезает оборону соперника отличным пасом
94'
93'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
93'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Слимани Ислам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Исла Маурисио из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
92'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
91'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
90'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
90'
89'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
89'
89'
Судья сигнализирует, что Йойич Милош из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
89'
Баич Риад из команды Буюкшехир в офсайде
88'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Рефери не любит споров - именно за это Калдырым Хассан Али сейчас получил желтую
88'
Исла Маурисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Вишча Эдин
87'
87'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Шкртел Мартин наказан за толчок Баич Риад
86'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
85'
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
85'
Элия Эльеро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
84'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает неудачный навес.
83'
Сольдадо Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
83'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Да Кошта Триндаде заработал фол
83'
83'
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
82'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир в офсайде
82'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
82'
82'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Элмас Эльиф уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
80'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
80'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
79'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Адебайор Эммануэль уходит с поля и его заменяет Баич Риад
79'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Моссоро Марсио оказался на газоне.
78'
78'
Как он промахнулся? Вишча Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
77'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
77'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
77'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
76'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
75'
Слимани Ислам из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Кайсара Жуниор пострадал.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Элмас Эльиф пострадал.
74'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир в офсайде
73'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
73'
72'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
71'
Элмас Эльиф нанес удар чуть мимо. Близко!
71'
Элмас Эльиф нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
71'
71'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
70'
70'
69'
Кайсара Жуниор наказан за толчок Калдырым Хассан Али
69'
68'
Судья сигнализирует, что Текдемир Махмут из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
68'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
68'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Хорошую попытку сделал Йойич Милош. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
66'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
66'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
65'
65'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Топал Мехмет
65'
Элия Эльеро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
65'
Безумный фол. Элия Эльеро грубо играет против соперника. Пострадал Элмас Эльиф
64'
64'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
64'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Йойич Милош
63'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Шанс! Текдемир Махмут из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
63'
62'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Рейес Диего не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
61'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
60'
Епуряну Александр грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
60'
Бензия Яссин мяч отрикошетил от ворот
60'
59'
Тактическая замена. Фрай Микаэль уходит с поля и его заменяет Бензия Яссин
58'
Судья подбегает и показывает Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отложенную желтую карточку за фол.
58'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
58'
58'
58'
58'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
ШАНС! Элия Эльеро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
57'
Буюкшехир контролирует мяч.
56'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Вишча Эдин оказался на газоне.
56'
56'
56'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
55'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
55'
55'
54'
Отличные скиллы показывает Кайсара Жуниор, обводя своих соперников
54'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
53'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
53'
52'
52'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
52'
51'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
51'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
[team] имеет хороший шанс забить.
50'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
50'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
50'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
49'
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
48'
Какой промах! Элмас Эльиф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Элмас Эльиф мяч отрикошетил от ворот
46'
46'
46'
Текдемир Махмут задерживает мяч рукой
46'
Тактическая замена. Наполеони Стефано уходит с поля и его заменяет Элия Эльеро
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гюнок Мерт из команды Буюкшехир сделал отличный сейв!
48'
Гюнок Мерт не дал случится голу! Элмас Эльиф должен был забивать, но Гюнок Мерт сделал отличный сейв
48'
47'
47'
47'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Епуряну Александр заработал фол
47'
Моссоро Марсио наказан за толчок Айю Андре
46'
Элмас Эльиф наказан за толчок Моссоро Марсио
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Кайсара Жуниор оказался на газоне.
44'
44'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Клиши Гаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Слимани Ислам из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Фрай Микаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
Слимани Ислам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
43'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
43'
42'
42'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
42'
42'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Фрай Микаэль заработал фол
40'
Да Кошта Триндаде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Жаилсон Маркес пострадал.
40'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
39'
39'
38'
Нойштедтер Роман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Плохо сыграл Нойштедтер Роман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Текдемир Махмут пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
37'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
36'
36'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
36'
Буюкшехир начинает контратаку
36'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Исла Маурисио из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
34'
Рейес Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Безумный фол. Рейес Диего грубо играет против соперника. Пострадал Текдемир Махмут
34'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
34'
Буюкшехир имеет хороший шанс забить.
33'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
32'
Буюкшехир контролирует мяч.
31'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
30'
Слимани Ислам из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
30'
30'
Буюкшехир контролирует мяч.
29'
29'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
29'
Опасность! Вишча Эдин из команды Буюкшехир отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
28'
Калдырым Хассан Али мяч отрикошетил от ворот
27'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья свистит. Текдемир Махмут атаковал сзади соперника. Это Элмас Эльиф заработал своей команде штрафной
26'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
25'
25'
Адебайор Эммануэль наказан за толчок Калдырым Хассан Али
24'
24'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
24'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
23'
23'
22'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Текдемир Махмут оказался на газоне.
22'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
22'
Буюкшехир контролирует мяч.
21'
Буюкшехир контролирует мяч.
21'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
20'
20'
Кайсара Жуниор делает длинную передачу вперед
19'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
18'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
18'
Отличные скиллы показывает Калдырым Хассан Али, обводя своих соперников
18'
18'
18'
17'
17'
Да Кошта Триндаде делает скидку к воротам
17'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир подал угловой слева.
17'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Кавечи Ирфан мяч отрикошетил от ворот
16'
Буюкшехир начинает контратаку
16'
Гюнок Мерт не дал случится голу! Айю Андре должен был забивать, но Гюнок Мерт сделал отличный сейв
16'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
15'
Судья свистит. Да Кошта Триндаде атаковал сзади соперника. Это Фрай Микаэль заработал своей команде штрафной
15'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
13'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
12'
Айю Андре из команды Фенербахче находит одноклубника четким пасом пяткой.
12'
12'
11'
Матч возобновлен
11'
Кавечи Ирфан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кавечи Ирфан
10'
10'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шкртел Мартин из команды Фенербахче.
10'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
9'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
7'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
5'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
5'
5'
4'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
3'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
2'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Буюкшехир начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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