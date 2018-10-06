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Стадион: Kazim Karabekir Stadium
1:0
Конец матча
43' Желтая карточкаГёр Локман
1:0
54' ГолАнтальяли Тайлан
67' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
74' Желтая карточкаСуну Жиль
|
43'
54'
1:0
57'
67'
74'
90'
Состав команд
18
Auremir
53
Гёр
Локман
77
Щук
Ясмин
17
Башсан
Эмрах
90
Коне
Мусса
35
Джейлан
Уфук
22
Башдаш
Барыш
13
Бобо
Эрзурум ББ 4-1-4-1
- Основной состав
- 13 Шехич Ибрагим Вратарь
- 18 Auremir Защитник
- 3 Stephane Acka Защитник
- 53 Гёр Локман Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 77 Щук Ясмин Полузащитник
- 17 Башсан Эмрах Полузащитник
- 90 Коне Мусса Полузащитник
- 8 Антальяли Тайлан Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 7 Суну Жиль Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Канбазоглу Хакан Вратарь
- 14 Юнлю Толга Защитник
- 6 Jasmin Trtovac Защитник
- 89 Erhan Celenk Полузащитник
- 33 Шабалала Сифиве Полузащитник
- 19 Ibrahim Akdag Полузащитник
- 9 Тай Леннарт Нападающий
- 24 Hakan Arslan II
- 80 Osman Sahin
- Главный тренер: Mehmet Altiparmak
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Джейлан Уфук Вратарь
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 13 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 17 Канак Каан Защитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Полузащитник
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Предыдущие игры
Эрзурум ББ (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.09.2018 Галатасарай 1:0 Эрзурум ББ С
- 25.09.2018 Эрзурум ББ 1:0 Анкара Демирспор К
- 21.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Анкарагюджю С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 02.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 24.08.2018 Ризеспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 19.08.2018 Эрзурум ББ 1:3 Бешикташ С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 02.08.2018 Эрзурум ББ 1:1 Гумушанерспор ТМК
- 29.07.2018 Эрзурум ББ 0:0 Хатайспор ТМК
- 26.07.2018 Эрзурум ББ 2:0 Карабюкспор ТМК
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 19.05.2018 Газиантеп ББ 0:0 Эрзурум ББ ПЛТ
- 15.05.2018 Умраньеспор 1:2 Эрзурум ББ ПЛТ
- 11.05.2018 Эрзурум ББ 4:3 Умраньеспор ПЛТ
- 05.05.2018 Алтынорду 1:1 Эрзурум ББ ПЛТ
- 28.04.2018 Эрзурум ББ 4:1 Элазыгспор ПЛТ
- 22.04.2018 Адана Демирспор 2:3 Эрзурум ББ ПЛТ
- 15.04.2018 Манисаспор 1:6 Эрзурум ББ ПЛТ
- 07.04.2018 Эрзурум ББ 2:1 Газиантеп ББ ПЛТ
Аланьяспор (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
Эрзурум ББ
Аланьяспор
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|2.
|Касымпаша
|8
|5
|0
|3
|17 - 15
|15
|3.
|Истанбул Башакшехир
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Антальяспор
|7
|4
|1
|2
|11 - 13
|13
|6.
|Гёзтепе
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Аланьяспор
|8
|4
|0
|4
|6 - 12
|12
|8.
|Малатьяспор
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Коньяспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Трабзонспор
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|11.
|Анкарагюджю
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Кайсериспор
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|14.
|Бурсаспор
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|15.
|Фенербахче
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Ризеспор
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|17.
|Акхисар
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|18.
|Эрзурум ББ
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
84'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
82'
Ерзурум делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Шабалала Сифиве выходит на его замену.
76'
Ерзурум делает замену. Коне Мусса уходит с поля, а Тай Леннарт выходит на его замену.
74'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
69'
Ерзурум делает замену. Антальяли Тайлан уходит с поля, а Ibrahim Akdag выходит на его замену.
67'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
57'
Аланьяспор делает замену. Бобо уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Антальяли Тайлан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Гёр Локман получил желтую карточку от судьи
20'
Аланьяспор делает замену. Джейлан Уфук уходит с поля, а Йилмаз Хайдар выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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