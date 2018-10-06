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Стадион:
Эрзурум ББ
1:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
43' Желтая карточка
Гёр Локман
1:0
54' Гол
Антальяли Тайлан
67' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
74' Желтая карточка
Суну Жиль
90' Желтая карточка
 90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
84'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
82'
Ерзурум делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Шабалала Сифиве выходит на его замену.
76'
Ерзурум делает замену. Коне Мусса уходит с поля, а Тай Леннарт выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
69'
Ерзурум делает замену. Антальяли Тайлан уходит с поля, а Ibrahim Akdag выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
57'
Аланьяспор делает замену. Бобо уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Антальяли Тайлан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Гёр Локман получил желтую карточку от судьи
20'
Аланьяспор делает замену. Джейлан Уфук уходит с поля, а Йилмаз Хайдар выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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