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  5. Суперлига
Стадион:
Акхисар
1:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
35' Гол
Соса Хосе
39' Желтая карточка
Туре Зарго
0:2
43' Пенальти
Йилмаз Бурак
66' Желтая карточка
Нункеу Дани
0:3
67' Гол
Новак Филип
76' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
1:3
77' Пенальти
Селезнёв Евгений
79' Желтая карточка
Перейра Жоау
90'+5
Второй тайм
95'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
94'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
94'
Хоссейни Маджид наказан за толчок Барбоза Элдер
93'
Акхизарспор контролирует мяч.
93'
Трабзонспор контролирует мяч.
92'
Трабзонспор контролирует мяч.
92'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
91'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
91'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
90'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
90'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
89'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Abdulkadir Omur грубо играет против соперника. Пострадал Джевикер Айкут
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Айик Онур
88'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
88'
Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Эзтюрк Фатих ошибается в защите.
Офсайд
87'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор в офсайде
86'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
86'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
86'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
85'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Новак Филип
Фол, нарушение
84'
Вурал Гюрай наказан за толчок Шахан Олджай
Офсайд
84'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
84'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
83'
Нункеу Дани из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Трабзонспор начинает контратаку
82'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
82'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сиссоко Абдулвхаид
81'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
81'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
81'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Матч возобновлен
Желтая карточка
79'
Рефери не любит споров - именно за это Перейра Жоау сейчас получил желтую
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
78'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор забивает с точки!
Желтая карточка
76'
Йилмаз Бурак получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Йилмаз Бурак играет рукой в штрафной! Йилмаз Бурак вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Вурал Гюрай пробил со штрафного прямо в стенку
74'
Тактическая замена. Келеш Кадир уходит с поля и его заменяет Айик Онур
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
73'
Отличные скиллы показывает Барбоза Элдер, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Джевикер Айкут атаковал сзади соперника. Это Перейра Жоау заработал своей команде штрафной
71'
Акхизарспор контролирует мяч.
71'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
71'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
70'
Трабзонспор контролирует мяч.
Офсайд
70'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
69'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
68'
Акхизарспор контролирует мяч.
67'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГОООООЛ - Новак Филип Трабзонспор забивает ударом головой
67'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
66'
Тактическая замена. Амири Вахид уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
Желтая карточка
66'
Нункеу Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Нункеу Дани из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Туре Зарго
66'
Трабзонспор начинает контратаку
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
65'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор разыграл угловой с левого угла.
65'
Хороший удар издали нанес Жозуэ Филипе, но отличный сейв сделал Кыврак Онур. Угловой.
65'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
64'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой слева.
64'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
63'
Османпаша Джанер из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Офсайд
63'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
Фол, нарушение
62'
Амири Вахид наказан за толчок Лопеш Мигел
62'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Йилмаз Бурак имел отличный шанс, но Эзтюрк Фатих не дал голу состоятся!
61'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
61'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
60'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
60'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
58'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Османпаша Джанер атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Нункеу Дани из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
57'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
57'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
56'
Трабзонспор контролирует мяч.
56'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Барбоза Элдер атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
55'
Соса Хосе наказан за толчок Келеш Кадир
54'
Акхизарспор контролирует мяч.
54'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
53'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
51'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
51'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
50'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
50'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Османпаша Джанер
49'
Акхизарспор контролирует мяч.
49'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Жозуэ Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Соса Хосе из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
48'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Жозуэ Филипе, но отличный сейв сделал Кыврак Онур. Угловой.
47'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Селезнёв Евгений
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Акхизарспор контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
49'
Барбоза Элдер не смог попасть в створ ударом издали
49'
Отличные скиллы показывает Барбоза Элдер, обводя своих соперников
49'
Трабзонспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Сиссоко Абдулвхаид задерживает мяч рукой
48'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Родальега Уго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
46'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
44'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Акхизарспор контролирует мяч.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ! - Османпаша Джанер дергает за футболку соперника (это был Родальега Уго) и рефери назначает пенальти!
43'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
42'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Нункеу Дани наказан за толчок Родальега Уго
41'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
41'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
40'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Матч возобновлен
Желтая карточка
39'
Туре Зарго получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
39'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
38'
Трабзонспор начинает контратаку
38'
Барбоза Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Акхизарспор контролирует мяч.
Описание гола
35'
Г О О О О Л Соса Хосе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Нункеу Дани атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
33'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
33'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
32'
Амири Вахид из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Барбоза Элдер оказался на газоне.
Офсайд
32'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
31'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Нункеу Дани выходит на поле.
Травма, повреждение
30'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Травма, повреждение
29'
Юмлу Мустафа возвращается на поле.
Офсайд
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
28'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Юмлу Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Опасность предотвращена - Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор вступил в отбор удачно
24'
Родальега Уго из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
23'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
Угловой
23'
Соса Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
23'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
22'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
21'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
21'
Акхизарспор контролирует мяч.
20'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
20'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
19'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
19'
Родальега Уго мяч отрикошетил от ворот
19'
Трабзонспор начинает контратаку
18'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
18'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Соса Хосе
17'
Хорошую попытку сделал Ману Элвис. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
16'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
16'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
15'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
15'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Трабзонспор контролирует мяч.
13'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Ману Элвис наказан за толчок Хоссейни Маджид
12'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Родальега Уго из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Акхизарспор контролирует мяч.
11'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
10'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Юмлу Мустафа атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
9'
Юмлу Мустафа наказан за толчок Йилмаз Бурак
8'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
8'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор толкнул локтем оппонента. Это Соса Хосе заработал фол
Угловой
7'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой слева.
6'
Соса Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
6'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой слева.
6'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Онази Оджени
5'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
5'
ШАНС! Abdulkadir Omur нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
3'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Барбоза Элдер пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
1'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
1'
Акхизарспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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