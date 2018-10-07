Стадион: Спор Тото Акхисар
1:3
Конец матча
0:1
35' ГолСоса Хосе
39' Желтая карточкаТуре Зарго
0:2
43' ПенальтиЙилмаз Бурак
66' Желтая карточкаНункеу Дани
0:3
67' ГолНовак Филип
76' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
1:3
77' ПенальтиСелезнёв Евгений
79' Желтая карточкаПерейра Жоау
Второй тайм
95'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
94'
94'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
94'
Хоссейни Маджид наказан за толчок Барбоза Элдер
93'
Акхизарспор контролирует мяч.
93'
92'
92'
91'
91'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
90'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
90'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
89'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Безумный фол. Abdulkadir Omur грубо играет против соперника. Пострадал Джевикер Айкут
88'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Айик Онур
88'
88'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
88'
Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Эзтюрк Фатих ошибается в защите.
87'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор в офсайде
86'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
86'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
86'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
85'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Новак Филип
84'
Вурал Гюрай наказан за толчок Шахан Олджай
84'
84'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
83'
Нункеу Дани из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
82'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
82'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сиссоко Абдулвхаид
81'
81'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
Матч возобновлен
79'
Рефери не любит споров - именно за это Перейра Жоау сейчас получил желтую
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
78'
77'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор забивает с точки!
76'
Йилмаз Бурак получает желтую карточку за игру рукой
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Йилмаз Бурак играет рукой в штрафной! Йилмаз Бурак вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Вурал Гюрай пробил со штрафного прямо в стенку
74'
Тактическая замена. Келеш Кадир уходит с поля и его заменяет Айик Онур
73'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
73'
Отличные скиллы показывает Барбоза Элдер, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
72'
Судья свистит. Джевикер Айкут атаковал сзади соперника. Это Перейра Жоау заработал своей команде штрафной
71'
Акхизарспор контролирует мяч.
71'
71'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
70'
70'
69'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
69'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
68'
Акхизарспор контролирует мяч.
67'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
67'
ГОООООЛ - Новак Филип Трабзонспор забивает ударом головой
67'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
66'
Тактическая замена. Амири Вахид уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
66'
Нункеу Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
66'
Судья сигнализирует, что Нункеу Дани из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Туре Зарго
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор разыграл угловой с левого угла.
65'
Хороший удар издали нанес Жозуэ Филипе, но отличный сейв сделал Кыврак Онур. Угловой.
65'
65'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
64'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
63'
Османпаша Джанер из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
63'
62'
Амири Вахид наказан за толчок Лопеш Мигел
62'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Йилмаз Бурак имел отличный шанс, но Эзтюрк Фатих не дал голу состоятся!
61'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
60'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
60'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
58'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья свистит. Османпаша Джанер атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
57'
Судья сигнализирует, что Нункеу Дани из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
57'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
57'
56'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
55'
Судья свистит. Барбоза Элдер атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
55'
Соса Хосе наказан за толчок Келеш Кадир
54'
Акхизарспор контролирует мяч.
54'
53'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
53'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
52'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
51'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
50'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Османпаша Джанер
49'
Акхизарспор контролирует мяч.
49'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Жозуэ Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
48'
Судья сигнализирует, что Соса Хосе из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
48'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Жозуэ Филипе, но отличный сейв сделал Кыврак Онур. Угловой.
47'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Селезнёв Евгений
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Акхизарспор контролирует мяч.
49'
49'
Барбоза Элдер не смог попасть в створ ударом издали
49'
Отличные скиллы показывает Барбоза Элдер, обводя своих соперников
49'
48'
Сиссоко Абдулвхаид задерживает мяч рукой
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Судья сигнализирует, что Родальега Уго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
46'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
45'
44'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Акхизарспор контролирует мяч.
43'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
43'
ПЕНАЛЬТИ! - Османпаша Джанер дергает за футболку соперника (это был Родальега Уго) и рефери назначает пенальти!
43'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
42'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Нункеу Дани наказан за толчок Родальега Уго
41'
41'
41'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
Матч возобновлен
39'
Туре Зарго получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
39'
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
38'
38'
Барбоза Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Акхизарспор контролирует мяч.
35'
Г О О О О Л Соса Хосе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
34'
Судья свистит. Нункеу Дани атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
33'
33'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
32'
Амири Вахид из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Барбоза Элдер оказался на газоне.
32'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Нункеу Дани выходит на поле.
30'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Юмлу Мустафа возвращается на поле.
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
28'
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
27'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Юмлу Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Опасность предотвращена - Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор вступил в отбор удачно
24'
Родальега Уго из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
23'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
23'
Соса Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
23'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
22'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
21'
Акхизарспор контролирует мяч.
20'
20'
20'
Амири Вахид из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
19'
Родальега Уго мяч отрикошетил от ворот
19'
18'
18'
17'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Соса Хосе
17'
Хорошую попытку сделал Ману Элвис. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
16'
16'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
16'
15'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
15'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Ману Элвис наказан за толчок Хоссейни Маджид
12'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Родальега Уго из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Акхизарспор контролирует мяч.
11'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
10'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
10'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
9'
Судья свистит. Юмлу Мустафа атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
9'
Юмлу Мустафа наказан за толчок Йилмаз Бурак
8'
8'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
8'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор толкнул локтем оппонента. Это Соса Хосе заработал фол
7'
6'
Соса Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
5'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Онази Оджени
5'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
5'
ШАНС! Abdulkadir Omur нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
3'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
3'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Барбоза Элдер пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
1'
1'
1'
Акхизарспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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