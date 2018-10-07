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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн Зрители: 9282
1:1
Конец матча
1:0
64' ГолТенисте Тайо
1:1
78' ГолKristoffer Oedemarksbakken
|
64'
1:0
78'
1:1
Состав команд
16
Йенсен
Рубен
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Лиллестрём 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 5 Simen Rafn Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 23 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 88 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 12 Raphael Ayagwa
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
Лиллестрём (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 27.09.2018 Лиллестрём 2:0 Брюне К
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн Кубок
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген
- 16.10.2016 Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 11.05.2016 Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген
- 01.08.2014 Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген
- 21.04.2014 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 09.08.2013 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 14.04.2013 Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген
- 13.05.2012 Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген
- 23.02.2012 Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Сборные
- 20.11.2011 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 04.04.2011 Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген
- 17.10.2010 Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген
- 16.05.2010 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 25.10.2009 Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген
- 30.04.2009 Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 22.09.2008 Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
- 27.04.2008 Бранн 2:1 Лиллестрём Типпелиген
Бранн
Лиллестрём
-
2 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|25
|14
|4
|7
|49 - 30
|46
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|9.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|9
|5
|11
|39 - 35
|32
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|8
|11
|38 - 39
|26
|14.
|Лиллестрём
|25
|6
|8
|11
|27 - 38
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|25
|2
|10
|13
|25 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лиллестрём делает замену. Ольсен Томас уходит с поля, а Stefan Antonijevic выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!
77'
Бранн делает замену. Daouda Bamba уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
76'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
72'
Лиллестрём делает замену. Эрик Нэсбак Бренден уходит с поля, а Kristoffer Oedemarksbakken выходит на его замену.
69'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Mats Haakenstad выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Тенисте Тайо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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