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Стадион: Зрители: 9282
Бранн
1:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
64' Гол
Тенисте Тайо
1:1
78' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лиллестрём делает замену. Ольсен Томас уходит с поля, а Stefan Antonijevic выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!
77'
Бранн делает замену. Daouda Bamba уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
76'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
72'
Лиллестрём делает замену. Эрик Нэсбак Бренден уходит с поля, а Kristoffer Oedemarksbakken выходит на его замену.
69'
Лиллестрём делает замену. Крогстад Фредрик уходит с поля, а Mats Haakenstad выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Тенисте Тайо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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