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Стадион:
ПСЖ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 56 минут.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
ПСЖ
88.4% (61)
Ничья:
7.2% (5)
Лион
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
39.1% (27)
ПСЖ:
24.6% (17)
ПСЖ:
13% (9)
Лион:
4.3% (3)
Ничья:
2.9% (2)
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