Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
Лион (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 29.09.2018 Лион 1:1 Нант Л1
- 26.09.2018 Дижон 0:3 Лион Л1
- 23.09.2018 Лион 4:2 Марсель Л1
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 24.08.2018 Лион 2:0 Страсбург Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 12.08.2018 Лион 2:0 Амьен Л1
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Лион 2:1 Вольфсбург ТМК
- 25.07.2018 Хаддерсфилд Таун 3:1 Лион ТМК
- 21.07.2018 Лион 4:0 Фулхэм ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 19.05.2018 Лион 3:2 Ницца Л1
- 12.05.2018 Страсбург 3:2 Лион Л1
- 06.05.2018 Лион 3:0 Труа Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1
- 06.08.2016 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок
- 28.02.2016 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1
- 10.02.2016 ПСЖ 3:0 Лион Кубок Франции
- 13.01.2016 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.12.2015 ПСЖ 5:1 Лион Лига 1
- 01.08.2015 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок
- 08.02.2015 Лион 1:1 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2014 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
- 19.04.2014 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.04.2014 Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
- 02.12.2013 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1
- 12.05.2013 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
- 17.12.2012 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
- 21.03.2012 ПСЖ 1:3 Лион Кубок
- 26.02.2012 Лион 4:4 ПСЖ Лига 1
- 02.10.2011 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|6.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Дижон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 12
|10
|13.
|Кан
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 9
|9
|16.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|18.
|Монако
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Генгам
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ЛионДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
ПСЖ
88.4% (61)
Ничья:
7.2% (5)
Лион
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
39.1% (27)
3:1 ПСЖ:
24.6% (17)
2:0 ПСЖ:
13% (9)
0:1 Лион:
4.3% (3)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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