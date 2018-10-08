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Расинг Авельянеда
2:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
7' Гол
Лисандро Лопес III
13' Желтая карточка
Альмендра Агустин
39' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
44' Желтая карточка
Сигали Леонардо
52' Желтая карточка
Мена Эухенио
2:0
66' Гол
Лисандро Лопес III
73' Желтая карточка
Магальян Лисандро
74' Желтая карточка
Нандес Найтан
74' Желтая карточка
Pol Fernandez
79' Желтая карточка
Гольц Паоло
80' Желтая карточка
Гаго Фернандо
2:1
82' Гол
Абила Рамон
84' Вторая желтая карточка
Federico Matias Zaracho
2:2
87' Гол
Вилья Себастьян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Расинг Авельянеда делает замену. Марсело Диас уходит с поля, а Julian Alejo Lopez выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
84'
Federico Matias Zaracho получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
81'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Густаво Боу выходит на его замену.
80'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Сарате Мауро выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Гаго Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Guillermo Fernandez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи
74'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
67'
Бока Хуниорс делает замену. Julian Chicco уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
54'
Бока Хуниорс делает замену. Искиэрдос Карлос уходит с поля, а Магальян Лисандро выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Мена Эухенио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Альмендра Агустин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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