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2:2
Конец матча
1:0
7' ГолЛисандро Лопес III
13' Желтая карточкаАльмендра Агустин
39' Желтая карточкаFederico Matias Zaracho
44' Желтая карточкаСигали Леонардо
52' Желтая карточкаМена Эухенио
2:0
66' ГолЛисандро Лопес III
73' Желтая карточкаМагальян Лисандро
74' Желтая карточкаНандес Найтан
74' Желтая карточкаPol Fernandez
79' Желтая карточкаГольц Паоло
80' Желтая карточкаГаго Фернандо
2:1
82' ГолАбила Рамон
84' Вторая желтая карточкаFederico Matias Zaracho
2:2
87' ГолВилья Себастьян
|
7'
1:0
44'
52'
66'
2:0
74'
74'
79'
80'
82'
2:1
87'
2:2
Состав команд
21
Марсело
Диас
32
Тевес
Карлос
17
Абила
Рамон
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Gabriel Arias Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 23 Nery Dominguez Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 3 Сото Алексис Защитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 24 Julian Alejo Lopez
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 14 Перуцци Джино Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 24 Искиэрдос Карлос Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 40 Julian Chicco Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 17 Абила Рамон Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 22 Вилья Себастьян Нападающий
- 25 Javier Bustillos
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.10.2018 Расинг Авельянеда 3:0 Бассам Л1
- 30.09.2018 Расинг Авельянеда 3:2 Боуаке Л1
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига
- 05.12.2016 Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера
- 14.04.2016 Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 04.03.2016 Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес
- 29.02.2016 Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера
- 21.01.2016 Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2015 Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера
- 18.01.2015 Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.09.2014 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера
- 10.03.2014 Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 16.09.2013 Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера
- 10.06.2013 Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера
- 14.01.2013 Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.11.2012 Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 09.08.2012 Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины
- 21.05.2012 Расинг Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс Примера
- 21.11.2011 Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 20.02.2011 Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 14.08.2010 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 07.03.2010 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|13.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|1
|4
|9 - 7
|10
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|21.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Расинг Авельянеда делает замену. Марсело Диас уходит с поля, а Julian Alejo Lopez выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
84'
Federico Matias Zaracho получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
81'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Густаво Боу выходит на его замену.
80'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Сарате Мауро выходит на его замену.
80'
Гаго Фернандо получил желтую карточку от судьи
79'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
74'
Guillermo Fernandez получил желтую карточку от судьи
74'
Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи
74'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
73'
Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
67'
Бока Хуниорс делает замену. Julian Chicco уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
54'
Бока Хуниорс делает замену. Искиэрдос Карлос уходит с поля, а Магальян Лисандро выходит на его замену.
52'
Мена Эухенио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
39'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
13'
Альмендра Агустин получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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