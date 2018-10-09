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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
1:0
36' ГолTomas Chancalay
48' Желтая карточкаLeonardo Heredia
49' Желтая карточкаСукулини Франко
51' Желтая карточкаEmanuel Olivera
57' Желтая карточкаЭстигаррибия Марсело
62' Желтая карточкаФрицлер Матиас
77' Желтая карточкаБернаделло Эрнан
83' Желтая карточкаФонтанини Фабрицио
84' Красная карточкаGonzalo Escobar
|
36'
1:0
48'
49'
51'
62'
77'
84'
Состав команд
27
Годой
Эрик
Колон 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 27 Годой Эрик Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 12 Tomas Chancalay Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клементе Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 17 Ignacio Chicco
- 29 Brian Galvan
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 29 Stefano Callegari Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 15 Joel Amoroso Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 22 Lisandro Cabrera Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 33 Формика Мауро Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 19 Alfio Oviedo
- 35 Facundo Nadalin
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.10.2018 Колон 1:1 Хуниор КС
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Суперлига
- 19.02.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 12.02.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 26.11.2016 Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 30.08.2015 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера
- 17.04.2014 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера
- 02.11.2013 Колон 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 08.04.2013 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Колон Примера
- 24.09.2012 Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 10.03.2012 Колон 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 02.09.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Примера А
- 19.06.2011 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Колон Примера А
- 13.12.2010 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 24.04.2010 Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Колон Примера А
- 01.12.2009 Колон 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 28.02.2009 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Примера А
- 31.08.2008 Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 17.05.2008 Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 04.11.2007 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|13.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|1
|4
|9 - 7
|10
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Тигре
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|17.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|20.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Клементе выходит на его замену.
84'
УДАЛЕНИЕ! - Gonzalo Escobar увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
77'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
62'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
60'
Колон делает замену. Leonardo Heredia уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
60'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
57'
Эстигаррибия Марсело получил желтую карточку от судьи
51'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
49'
Сукулини Франко получил желтую карточку от судьи
48'
Leonardo Heredia получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Формика Мауро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Tomas Chancalay бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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