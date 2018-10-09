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Колон
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
36' Гол
Tomas Chancalay
48' Желтая карточка
Leonardo Heredia
49' Желтая карточка
Сукулини Франко
51' Желтая карточка
Emanuel Olivera
57' Желтая карточка
Эстигаррибия Марсело
62' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
77' Желтая карточка
Бернаделло Эрнан
83' Желтая карточка
Фонтанини Фабрицио
84' Красная карточка
Gonzalo Escobar
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Клементе выходит на его замену.
84'
УДАЛЕНИЕ! - Gonzalo Escobar увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
77'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
60'
Колон делает замену. Leonardo Heredia уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
60'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Эстигаррибия Марсело получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Сукулини Франко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Leonardo Heredia получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Формика Мауро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Tomas Chancalay бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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