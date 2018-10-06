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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
24' Желтая карточкаMatias Melluso
32' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
45' Желтая карточкаVictorio Gabriel Ramis
1:0
72' ГолMartin Santiago Silva I
83' Красная карточкаLorenzo Faravelli
90' Вторая желтая карточкаРинаудо Фабиан
|
24'
32'
72'
1:0
90'
Состав команд
33
Matias
Gomez
17
Уртадо
Хан
Химнасия Ла-Плата 4-3-3
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 3 Gonzalo Piovi Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 11 Horacio Tijanovich Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 33 Matias Gomez Нападающий
- 9 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 38 Luciano Perdomo Полузащитник
- 18 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- 29 Lucas Calderon
- 19 Juan Cataldi
- Главный тренер: Hilario Bravi
Годой Крус 4-4-2
- Основной состав
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 26 Agustin Verdugo Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 20 Diego Sosa III Полузащитник
- 10 Jalil Elias Полузащитник
- 39 Valentin Burgoa Полузащитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- 11 Victorio Gabriel Ramis Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 15 Рамирес Иван Полузащитник
- 9 Gabriel Avalos Нападающий
- 16 Agustin MAnzur
- 17 Leandro Lencinas
- 12 Andres Mehring
- 2 Joaquin Varela
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
Годой Крус (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.10.2018 Годой Крус 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 12.08.2018 Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 24.07.2018 Годой Крус 1:1 Дефенсорес Юнидос К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Годой Крус 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига
- 17.12.2016 Годой Крус 0:3 Химнасия Ла-Плата Примера
- 16.04.2016 Химнасия Ла-Плата 2:2 Годой Крус Примера
- 20.07.2015 Химнасия Ла-Плата 2:0 Годой Крус Примера
- 30.08.2014 Химнасия Ла-Плата 2:0 Годой Крус Примера
- 01.03.2014 Годой Крус 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 01.09.2013 Химнасия Ла-Плата 0:0 Годой Крус Примера
- 31.05.2011 Годой Крус 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 27.11.2010 Химнасия Ла-Плата 1:3 Годой Крус Примера А
- 30.01.2010 Годой Крус 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.08.2009 Химнасия Ла-Плата 0:2 Годой Крус Примера А
- 21.03.2009 Годой Крус 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.09.2008 Химнасия Ла-Плата 3:1 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|6.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|7.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Банфилд
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|14.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Индепендьенте
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|18.
|Бельграно
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|19.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|21.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Патронато де Парана
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ринаудо Фабиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Годой Крус делает замену. Agustin Verdugo уходит с поля, а Leandro Lencinas выходит на его замену.
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Matias Gomez уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
83'
УДАЛЕНИЕ! - Лоренцо Фаравелли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Годой Крус делает замену. Valentin Burgoa уходит с поля, а Gabriel Avalos выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
69'
Годой Крус делает замену. Diego Sosa уходит с поля, а Рамирес Иван выходит на его замену.
67'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
56'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Уртадо Хан уходит с поля, а Lucas Calderon выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Victorio Gabriel Ramis получил желтую карточку от судьи
32'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
24'
Matias Melluso получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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