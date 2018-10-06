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Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
24' Желтая карточка
Matias Melluso
32' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
45' Желтая карточка
Victorio Gabriel Ramis
1:0
72' Гол
Martin Santiago Silva I
83' Красная карточка
Lorenzo Faravelli
90' Вторая желтая карточка
Ринаудо Фабиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ринаудо Фабиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Годой Крус делает замену. Agustin Verdugo уходит с поля, а Leandro Lencinas выходит на его замену.
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Matias Gomez уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
83'
УДАЛЕНИЕ! - Лоренцо Фаравелли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Годой Крус делает замену. Valentin Burgoa уходит с поля, а Gabriel Avalos выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
69'
Годой Крус делает замену. Diego Sosa уходит с поля, а Рамирес Иван выходит на его замену.
67'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
56'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Уртадо Хан уходит с поля, а Lucas Calderon выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Victorio Gabriel Ramis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Matias Melluso получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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