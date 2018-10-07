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Тальерес Кордоба
3:0
Конец матча
Бельграно
0'
40' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:0
44' Пенальти
Juan Edgardo Ramirez
2:0
48' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
3:0
50' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
52' Желтая карточка
Лертора Федерико
58' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
74' Желтая карточка
Leonardo Godoy
84' Вторая желтая карточка
Лертора Федерико
87' Желтая карточка
Tomas Attis
90' Желтая карточка
Hernan Menose
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Hernan Menose получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Tomas Attis получил желтую карточку от судьи
86'
Тальерес Кордоба делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Joel Sonora выходит на его замену.
84'
Лертора Федерико получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
74'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
72'
Тальерес Кордоба делает замену. Gonzalo Maroni уходит с поля, а Кубас Адриан выходит на его замену.
69'
Бельграно делает замену. Adrian Balboa уходит с поля, а Tomas Attis выходит на его замену.
68'
Бельграно делает замену. Gabriel Alanis уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бельграно делает замену. Ромеро Гастон уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
Желтая карточка
40'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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