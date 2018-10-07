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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Конец матча
40' Желтая карточкаРомеро Гастон
1:0
44' ПенальтиJuan Edgardo Ramirez
2:0
48' ГолNahuel Lautaro Bustos
3:0
50' ГолNahuel Lautaro Bustos
52' Желтая карточкаЛертора Федерико
58' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
74' Желтая карточкаLeonardo Godoy
84' Вторая желтая карточкаЛертора Федерико
87' Желтая карточкаTomas Attis
90' Желтая карточкаHernan Menose
|
40'
44'
1:0
48'
2:0
50'
3:0
52'
74'
84'
87'
90'
Состав команд
Тальерес Кордоба 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 6 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 32 Tomas Pochettino Полузащитник
- 10 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Ian Escobar Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 8 Кубас Адриан Полузащитник
- 17 Соса Самуэль Нападающий
- 35 Mauro Valiente
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Бельграно 4-4-1-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 8 Ромеро Гастон Полузащитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 1 Lucas Acosta II
- 6 Matias German Nani
- 28 Tomas Attis
- 24 Federico Alvarez
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 1
Бельграно: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 1
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно Товарищеские матчи. Клубы
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба Суперлига
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно Примера
- 15.04.2017 Бельграно 1:1 Тальерес Кордоба Примера
- 22.01.2013 Тальерес Кордоба 0:1 Бельграно Товарищеские матчи (Аргентина)
- 28.04.2009 Тальерес Кордоба 0:0 Бельграно Националь Б
- 03.05.2008 Тальерес Кордоба 0:0 Бельграно Националь Б
- 03.11.2007 Бельграно 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 2
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|0:1
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|13.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|1
|4
|9 - 7
|10
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|21.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Hernan Menose получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
87'
Tomas Attis получил желтую карточку от судьи
86'
Тальерес Кордоба делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Joel Sonora выходит на его замену.
84'
Лертора Федерико получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
72'
Тальерес Кордоба делает замену. Gonzalo Maroni уходит с поля, а Кубас Адриан выходит на его замену.
69'
Бельграно делает замену. Adrian Balboa уходит с поля, а Tomas Attis выходит на его замену.
68'
Бельграно делает замену. Gabriel Alanis уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
58'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
52'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Бельграно делает замену. Ромеро Гастон уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
40'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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