- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
38' Желтая карточкаМоберг Эрик
|
38'
Состав команд
26
Dusan
Jajic
11
Adam
Graden
18
Яво
Амаду
19
Nsima
Peter
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
18
Pavle
Vagic
10
Орлов
Якоб
Фрей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 17 Marcus Hansson Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 18 Яво Амаду Нападающий
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Rebin Asaad Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 20 Andreas Bellander Нападающий
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- 30 Linus Dahlgren
- 15 Amadeus Soegaard
- 16 Victor Fors
Йёнчёпинг 3-5-2
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 3 Tom Siwe Защитник
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 22 Sebastian Crona Защитник
- 19 Alexander Jallow Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 18 Pavle Vagic Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Max Watson Защитник
- 24 Amir Al-Ammari
- 29 Benjamin Tannus
- 14 Axel Lindahl
- 8 Joakim Karlsson II
- 6 Fredrik Olsson III
- 13 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 23.08.2018 Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 ГАИС 2:1 Фрей С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
Последние игры между собой
Фрей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|26
|17
|7
|2
|51 - 23
|58
|2.
|Фалькенберг
|26
|17
|4
|5
|56 - 29
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|26
|12
|12
|2
|35 - 12
|48
|4.
|Хальмстад
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Браге
|26
|10
|8
|8
|40 - 40
|38
|6.
|Эргрюте
|25
|10
|7
|8
|42 - 34
|37
|7.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|8.
|Эстер
|26
|10
|6
|10
|39 - 33
|36
|9.
|Норрбю
|26
|9
|5
|12
|28 - 44
|32
|10.
|Фрей
|0:0
|26
|8
|5
|13
|38 - 50
|29
|11.
|Варберг БоИС
|26
|7
|8
|11
|38 - 42
|29
|12.
|ГАИС
|0:0
|26
|6
|11
|9
|34 - 36
|29
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|26
|7
|7
|12
|24 - 33
|28
|14.
|Вернаму
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Ландскруна
|26
|5
|6
|15
|33 - 47
|21
|16.
|Гефле
|0:0
|26
|4
|7
|15
|23 - 50
|19
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация