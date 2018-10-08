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Фрей
0:0
Первый тайм: 45'
Йёнчёпинг
0'
38' Желтая карточка
Моберг Эрик
45'
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Моберг Эрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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