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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Исландия

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Франция - Исландия
Франция
93.7% (59)
Ничья:
1.6% (1)
Исландия
4.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
38.1% (24)
Франция:
14.3% (9)
Франция:
14.3% (9)
Франция:
9.5% (6)
Франция:
9.5% (6)
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