Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Исландия

Стадион: Стад дю Рудуру
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - ИсландияДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Франция - Исландия
Франция
93.7% (59)
Ничья:
1.6% (1)
Исландия
4.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Франция:
38.1% (24)
2:1 Франция:
14.3% (9)
3:0 Франция:
14.3% (9)
1:0 Франция:
9.5% (6)
3:1 Франция:
9.5% (6)
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