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Уэльс
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Испания

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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Прогнозы на матч Уэльс - Испания
Уэльс
3.2% (2)
Ничья:
4.8% (3)
Испания
92.1% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
38.1% (24)
Испания:
20.6% (13)
Испания:
12.7% (8)
Испания:
7.9% (5)
Испания:
6.3% (4)
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