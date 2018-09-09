Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Испания

Стадион: Миллениум
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Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - ИспанияДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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Прогнозы на матч Уэльс - Испания
Уэльс
3.2% (2)
Ничья:
4.8% (3)
Испания
92.1% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Испания:
38.1% (24)
0:2 Испания:
20.6% (13)
1:3 Испания:
12.7% (8)
0:1 Испания:
7.9% (5)
0:3 Испания:
6.3% (4)
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