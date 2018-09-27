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2018-2019
Стадион:
Израиль
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Шотландия

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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:
Прогнозы на матч Израиль - Шотландия
Израиль
28.2% (24)
Ничья:
38.8% (33)
Шотландия
32.9% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.6% (26)
Шотландия:
16.5% (14)
Израиль:
14.1% (12)
Израиль:
9.4% (8)
Шотландия:
7.1% (6)
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