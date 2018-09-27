Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Шотландия

Стадион: Самми Офер
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Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - ШотландияДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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Прогнозы на матч Израиль - Шотландия
Израиль
28.2% (24)
Ничья:
38.8% (33)
Шотландия
32.9% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.6% (26)
1:2 Шотландия:
16.5% (14)
2:1 Израиль:
14.1% (12)
1:0 Израиль:
9.4% (8)
0:1 Шотландия:
7.1% (6)
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